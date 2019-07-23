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На 38 округе в Днепропетровской области представитель "Слуги народа" победил с большим отрывом

23 июля, 05:36

Лидером голосования стал кандидат от партии Слуга народа

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев

Так, на одномандатном избирательном округе №38 в Днепропетровской области после подсчета 100% протоколов победителем оказался кандидат от партии "Слуга народа" Владислав Бородин, который набрал 40,64 % (30 773) голосов. Второе место занял самовыдвиженец Вадим Нестеренко – за него отдали голоса 21,47 % избирателей (16 262 голосов).  

Напомним, что Владислав Валереевчи Бородин родился 18 июня 1971 года в городе Шостка Сумской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, временно не работает, беспартийный, проживает в Днепре, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, парламентские выборы, Днепропетровская область, выборы 2019

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Сегодня

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