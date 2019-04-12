На 80 процентов дебаты между Порошенко и Зеленским не состоятся – штаб президента

Президент возмущен тем, что Зеленский не общается с избирателями

Фото: Сегодня

Избирательный штаб президента Петра Порошенко заявляет, что с вероятностью в 80% дебаты между Порошенко и кандидатом в президенты, шоуменом Владимиром Зеленским не состоятся. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сказал спикер штаба Олег Медведев.

"Я считаю, что на 80% дебаты не состоятся, потому что один из кандидатов, господин Зеленский, всячески их избегает", – заявил Медведев.

Он назвал вероятность победы Зеленского на выборах достаточно высокой.

В то же время он возмущен тем, что кандидат в президенты Зеленский не общается с избирателями и СМИ и не выказывает свою позицию по ключевым вопросам.

Напомним, политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе, и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.

Тем временем, НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. На спортивной арене заявили, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля.

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