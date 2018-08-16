На адвокатов Януковича завели "дело"

Киевская местная прокуратура №5 открыла уголовное производство против частных адвокатов экс-президента Виктора Януковича за то, что они препятствовали его государственному защитнику. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Отмечается, что инцидент произошел во время заседания суда 16 августа. Ведомство открыло производство по материалам Оболонского управления полиции.

Согласно документам, группа лиц препятствовала деятельности бесплатного адвоката, назначенного Януковичу государством. Производство открыто по статье 397 Уголовного кодекса (Вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

Как сообщалось, завершено расследование в отношении 30 налоговиков времен Януковича.

Тем временем Янукович отказался от нового госадвоката. На прошлом заседании Януковичу был назначен бесплатный адвокат Овсянников, затем суд постановил назначить другого – Рябовола.

Напомним, Янукович обвиняется в госизмене, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить, что в апреле защита экс-президента сорвала дебаты и адвокатов Януковича предупредили: еще один демарш – и их заменят. Они настаивали на том, чтобы суд допросил еще восемь свидетелей со стороны защиты.

Также сообщалось, что 31 июля в суд неожиданно явился новый адвокат Януковича. Оказывается, экс-гарант подписал соглашение на защиту с Александром Байдыком и тот уже потребовал не менее месяца на ознакомление с материалами дела.