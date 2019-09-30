На акции у Офиса президента выступили против налогового давления

/ Фото: Сегодня

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Чтобы пообщаться с главой государства, возле офиса на Банковый сегодня собрались представители бизнеса. Всего — более трехсот предпринимателей из разных регионов Украины. Они приглашали президента на кофе. Предприниматели против налоговой реформы, которую принял парламент.

На акцию принесли две чашки кофе и гроб с надписью "Малый бизнес".

Представители малого и среднего бизнеса хотят поговорить о новых налоговые законах, которые недавно приняла Верховная Рада.

Авторы законов утверждают, что они упростят налоговую систему и выведут бизнес из тени. Предприниматели не согласны: мол, это крах для малого предпринимательства. Придется покупать кассовые аппараты, а следить за чеками и нанимать бухгалтеров не готовы.

"Бизнес не против кассового аппарата, микропредприниматель просто не в состоянии его вести, этот учет. Потому что он должен заниматься выращиванием своей бизнес-идеи, а он будет отвлекаться на распечатку чеков, на преодоление различной отчетности, это нивелирует сам принцип упрощенной системы", – заявляет председатель украинской общественной организации "Союз защиты и предпринимательства" Сергей Доротич.

Участница митинга Галина Новожилова приехала из маленького поселка в Черкасской области. Продает строительные материалы. Говорит: из-за нового закона должна будет закрыть магазин, боится штрафов.

"Нельзя писать такие драконовские законы с такими огромными штрафами. Это просто будет охота, заработок. Просто будут охотиться, чтобы поймать, заработать – или мы даем взятку, или нам выписывают огромный штраф", – говорит участница митинга Галина Новожилова.

А еще предприниматели боятся профессиональных жалобщиков, которые, по новым правилам, могут пожаловаться и получить товар бесплатно.

"Это я, допустим пишу заявление в налоговую, налоговая должна проверить моё заявления – правда это или нет, ко мне придут с проверкой. Ничего хорошего не произойдёт. То есть это будет опять коррупционная нагрузка", – говорит участник митинга Борис Эмильдеш.

Вместо президента выходит депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. Он голосовал за эти законы. Выступление перед предпринимателями длился недолго.

"Я считаю, это манипуляция", – говорит народный депутат Николай Тищенко.

Митингующие попробовали зайти в Офис президента, но их не пускают. Вышел председатель государственной налоговой службы Сергей Верланов. Успокаивает: искусственных преследований не будет.

"Покупатель сможет зайти в свой электронный кабинет и проверить, фискализован ли он. Если он не фискализирован, то есть – информации на сервере нет, то этот покупатель заполняет электронную форму, идентифицирует себя с помощью ключа", – рассказывает председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Однако митингующие пишут петицию: просят президента наложить вето на налоговые новации.

Кофе, на который так звали президента предприниматели, остыл. Владимир Зеленский так и не вышел к ним. Чтобы наложить вето, согласно Конституции Украины, у президента есть еще пять дней.

В свою очередь специалисты, анализируя налоговую реформу, которую сейчас рассматривают в парламенте, составляют печальные прогнозы. Четыре законопроекта на эту тему уже окрестили "налоговой бомбой замедленного действия". Она поразит и малый бизнес, и тяжелую промышленность. А еще – неизбежно потребителей, рядовых украинцев.

Новости "Сегодня" писали, что налоговые новации, заложенные в законопроекте № 1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

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