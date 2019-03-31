На Антарктиде завершились выборы президента Украины

Участникам экспедиции хватило часа, чтобы проголосовать за своих кандидатов

Фото: AFP

На Антарктиде завершились выборы президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dd/3a5/5ca0dd3a53c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dd/3a5/5ca0dd3a53c1a.jpg 2019-03-31T18:31:00+03:00 Политика Участникам экспедиции хватило часа, чтобы проголосовать за своих кандидатов

Сотрудники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" завершили голосование на выборах президента Украины на специальном избирательном участке.

Как сообщили пресс-службе Национального антарктического научного центра, участок открылся, как и положено, в 8:00 по местному времени (в 14.00 по Киеву) и, спустя всего час, завершилось.

Любопытно, что участие в голосовании приняло меньше украинских граждан, чем указано кандидатов в бюллетенях - 34, в том числе 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

"В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию", – сообщили в центре.

После ротации антарктической экспедиции, которая произойдет примерно во второй половине апреля, Центральной избирательной комиссии передадут опечатанные оригиналы бюллетеней и протокола.

Напомним, что в этом году установлен рекорд по количеству кандидатов в президенты – их 39. С остальными рекордами на этих выборах вы можете ознакомиться в сюжете:

Кроме того, ранее мы уже напоминали, какие иные рекорды были зафиксированы на президентских выборах в прошлые годы.

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