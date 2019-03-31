Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Новости политики

На Антарктиде завершились выборы президента Украины

Сегодня, 18:31

Участникам экспедиции хватило часа, чтобы проголосовать за своих кандидатов

Фото: AFP
На Антарктиде завершились выборы президента Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0dd/3a5/5ca0dd3a53c1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0dd/3a5/5ca0dd3a53c1a.jpg Политика Участникам экспедиции хватило часа, чтобы проголосовать за своих кандидатов

Сотрудники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" завершили голосование на выборах президента Украины на специальном избирательном участке.

Как сообщили пресс-службе Национального антарктического научного центра, участок открылся, как и положено, в 8:00 по местному времени (в 14.00 по Киеву) и, спустя всего час, завершилось.

Любопытно, что участие в голосовании приняло меньше украинских граждан, чем указано кандидатов в бюллетенях - 34, в том числе 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

"В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию", – сообщили в центре.

После ротации антарктической экспедиции, которая произойдет примерно во второй половине апреля, Центральной избирательной комиссии передадут опечатанные оригиналы бюллетеней и протокола.

Напомним, что в этом году установлен рекорд по количеству кандидатов в президенты – их 39. С остальными рекордами на этих выборах вы можете ознакомиться в сюжете:

Кроме того, ранее мы уже напоминали, какие иные рекорды были зафиксированы на президентских выборах в прошлые годы.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Антарктида, Академик Вернадский, выборы президента, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

Вы сейчас просматриваете новость " На Антарктиде завершились выборы президента Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Настя Каменских дважды станет мамой

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Звезды, родившие первого ребенка после 40 лет

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Маленькая квартира-студия с умной планировкой. Фото

Вера Брежнева показала редкое фото с двумя дочерьми

Осторожно, афера: как мошенники "разводят" украинцев

Президент «Зенита» - о покупке Мхитаряна
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Панайотов разговаривал с Началовой за несколько часов до комы