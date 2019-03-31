На Антарктиде завершились выборы президента Украины
Участникам экспедиции хватило часа, чтобы проголосовать за своих кандидатов
Сотрудники украинской антарктической станции "Академик Вернадский" завершили голосование на выборах президента Украины на специальном избирательном участке.
Как сообщили пресс-службе Национального антарктического научного центра, участок открылся, как и положено, в 8:00 по местному времени (в 14.00 по Киеву) и, спустя всего час, завершилось.
Любопытно, что участие в голосовании приняло меньше украинских граждан, чем указано кандидатов в бюллетенях - 34, в том числе 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.
"В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию", – сообщили в центре.
После ротации антарктической экспедиции, которая произойдет примерно во второй половине апреля, Центральной избирательной комиссии передадут опечатанные оригиналы бюллетеней и протокола.
Напомним, что в этом году установлен рекорд по количеству кандидатов в президенты – их 39. С остальными рекордами на этих выборах вы можете ознакомиться в сюжете:
Кроме того, ранее мы уже напоминали, какие иные рекорды были зафиксированы на президентских выборах в прошлые годы.
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