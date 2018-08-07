На Банковой объяснили исчезновение Порошенко

Сегодня, 00:21

В АП также добавили, что президент оплатил поездку из собственного счета

Петр Порошенко. Фото: AFP
Петр Порошенко. Фото: AFP

Президент Украины Петр Порошенко, который в начале года съездил на Мальдивы, неделю находился на территории Европейского союза в частной поездке. Об этом сообщили в Администрации президента, передает "Украинская правда". 

"С 29 июля по 5 августа 2018 года президент Петр Порошенко с частной поездкой находился в Евросоюзе для проведения ряда встреч", – сказали в Администрации президента.

В АП также добавили, что президент оплатил поездку из собственного счета. 

"Следуя 1 части 25 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения "ни копейки государственного бюджета на эту поездку потрачено не было, а все расходы оплачены с собственного счета Петра Порошенко", – отметили в АП.

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Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что сообщения о пребывании президента в Испании или о встречах с известными украинцами не соответствуют действительности.

Однако в АП не прокомментировали цель поездки и куда именно Порошенко ездил. Сейчас, 6 августа, Порошенко находится в Украине. 

Ранее журналисты обратили внимание, что глава государства не появлялся на людях или в эфире телевидения после 28 июля, когда он принял участие в крестном ходе верующих Украинской православной церкви Киевского патриархата в Киеве.

Ранее в киевском ресторане заметили Порошенко с семьей.

Напомним, в 2017 году в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область Петр Порошенко заглянул в Pizza Veterano в Днепре и пообщался с коллективом пиццерии. Где еще в 2017 году "застукали" президента Украины – читайте и смотрите в материале "Сегодня".
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