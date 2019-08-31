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На Банковой рассказали, как пройдет встреча Зеленского с Дудой

31 августа, 12:33

Президенты Украины и Польши провели официальную церемонию, после чего состоится общение с глазу на глаз

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу, где будет находиться с двухдневным официальным визитом.

В президентском дворце состоялась официальная церемония встречи главы украинского государства с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает пресс-служба Офиса президента.

После этого началось общение Зеленского и Дуды в формате тет-а-тет, затем запланированы переговоры делегаций под председательством президентов.

По результатам встреч состоится совместная пресс-конференция Зеленского и Дуды для представителей украинских, польских и иностранных СМИ, говорится в сообщении Банковой.

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Ранее сообщалось, что 31 августа Зеленский совершит официальный визит в Республику Польша по приглашению Дуды.

Программой визита предусмотрены встречи главы украинского государства с Анджеем Дудой, премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, маршалом Сената Станиславом Карчевским и представителями бизнеса.

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На Банковой рассказали, как пройдет встреча Зеленского с Дудой

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1 сентября президент Украины примет участие в мемориальных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны и проведет ряд встреч с лидерами иностранных государств, которые будут принимать участие в них.

Новости "Сегодня" писали , что президент США Дональд Трамп отменил визит в Польшу, где мог встретиться с Зеленским.

Также сообщалось, что в рамках двухдневного визита в Варшаву Зеленский встретится с лидерами Польши, США, Бельгии, Литвы и Грузии.

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Польша визит Зеленский Варшава Дуда

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