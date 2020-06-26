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На борьбу со стихией на западе Украины могут отправить многонациональный батальон

26 июня, 23:58

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

В батальоне «Тиса" - более полутысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины

Власти могут привлечь к преодолению последствий стихии в западных областях многонациональный инженерный батальон "Тиса".

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Об этом заявила вице-премьер Ольга Стефанишина, – пишет "Интерфакс-Украина".

Соглашение о создании такого подразделения для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций было подписано между Кабинетом Министров Украины и правительствами Венгрии, Румынии и Словакии.

Основной задачей инженерного батальона "Тиса", который насчитывает более полтысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины, являются: эвакуация населения, техники и имущества из зоны стихийного бедствия, расчистка завалов, восстановление дорог, гидротехнических сооружений, регулирование русел реки, охрана объектов, сопровождение гуманитарной помощи и тому подобное.

"Во исполнение поручения правительства, об инициативе украинской стороны по дипломатическим каналам уже сегодня будет сообщено страны-подписанты соглашения: Венгрию, Румынию и Словакию", – сказала вице-премьер.

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После проведения соответствующих консультаций и принятия соответствующего решения государствами-подписантами, Украина, согласно направленным запросом, ожидает развертывания многонационального инженерного батальона "Тиса" на территории регионов, наиболее пострадавших от "большой воды".

"Это позволит оперативно оказывать помощь пострадавшим и направить усилия на спасение граждан и их имущества", – резюмировала она.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после наводнения есть еще одна скрытая опасность.

Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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потоп наводнение запад батальон Тиса

Источник: Интерфакс-Украина

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