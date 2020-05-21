На Буковину срочно отправились Степанов и Аваков: что происходит

Всего на запад страны полетели три министра, чтобы разобраться с эпидемической ситуацией

В Черновицкую область из-за наибольшей вспышки коронавирусной болезни отправились министр здравоохранения Максим Степанов, глава МВД Арсен Аваков и министр Кабинета министров Олег Немчинов. Об этом на брифинге сообщил руководитель Минздрава.

По его словам, это связано с тем, что Черновицкая область больше всего страдает от коронавируса и та самое большое количество зараженных среди всех регионов.

"Мы отправляемся с рабочей поездкой в Черновицкую область. Это будет визит сразу трех министров: министра внутренних дел, министра Кабинета министров и министра здравоохранения. На сегодняшнее утро из 19 706 больных (в Украине) 2 842 человека заболели именно в Черновицкой области. Очень важно на месте оценить ситуацию, пообщаться с нашими врачами, медицинскими работниками, увидеть собственными глазами, что происходит. Чего им не хватает, какая нужна еще помощь", – сказал Степанов.

Также министр намерен изучить ситуацию после старта второго этапа медицинской реформы, например, какие в этой области проблемы, какие корректировки внес коронавирус и тому подобное.

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Как сообщали новости "Сегодня", глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук заявлял, что три больницы заполнены коронавирусными больными на 100%. Только за трое суток в больницы Черновицкой области был госпитализирован 81 человек.

Недавно журналисты показали "передовую" борьбы с коронавирусом в Черновицкой больнице. Смотрите видео:

Видео: tva.ua

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