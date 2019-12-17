Рискованный момент: эксперты оценили главную угрозу реформы децентрализации

/ Фото: Сегодня

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Некоторые украинские эксперты считают опасной норму, содержащуюся в проекте изменений в Конституцию (относительно децентрализации власти). позволяющую Верховной Раде определять правовой статус административно-территориальных единиц простым законом. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель.

"В проекте есть чрезвычайно рискованный момент: правовой статус будет определяться не Конституцией, а законами Украины. Это значит, что изменять статус будет чрезвычайно просто. Допустим, этот парламент, в котором работает пропрезидентская монокоалиция, сможет делать это практически гарантированно просто и быстро. Но опасно даже не это или не столько это. А что в парламенте будущих созывов может быть создана другая коалиция – пророссийская", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" глава Комитета избирателей Украины, политолог Алексей Кошель.

По его словам, полномочия парламента, которые закладываются в Конституцию сейчас, в будущем могут привести к серьезным последствиям.

"Это решение может стать промежуточным звеном к "параду суверенитетов" или стать реальным шагом на пути к федерализации", – отмечает Алексей Кошель.

В то же время политолог Владимир Фесенко не склонен преувеличивать риски.

"Действительно, раньше названия и перечень областей и статус – в том числе Киева и Севастополя – определялся Конституцией. Теперь это предлагается определять на уровне законов. И в этом есть смысл. Вспомним, чем закончилась история с декоммунизацией областей – до сих пор мы имеем Днепропетровскую и Кировоградскую области. При том, что областные центры уже давно переименованы. Действительно такие моменты – иногда чисто технические – гораздо проще решать на уровне законов", – отметил в комментарии сайту "Сегодня" Владимир Фесенко.

Политолог акцентировал, что если говорить о статусе, который может быть принят законом, то "этот статус уже и так есть".

"Я имею ввиду закон об особом порядке местного самоуправления, действие которого, кстати, недавно парламент продлил. То есть безо всяких изменений в Конституцию, законом парламент в рамках своей компетенции принял особый порядок местного самоуправления. Эти полномочия у него были и есть. А вот никакого особого статуса ОРДЛО в Конституции нет и изменения его не предполагают. И это главное", – напомнил эксперт.

При этом он отметил, что норму о полномочиях парламента определять правовой статус административно-территориальных единиц все же должны более подробно разъяснить юристы.

"Думаю, и Конституционный суд обратит на это внимание при рассмотрении проекта. И предоставит свои выводы. Поскольку здесь может быть трактовка", – отметил политолог.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Проект предполагает кардинальную реформу административно-территориального устройства, ликвидацию администраций, создание префектур и т.д.

Подробнее читайте в материале"Украину перекроят наново: что несут в себе новые изменения в Конституцию".

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский на шоу "Свобода слова Савика Шустера" прокомментировал изменения в Конституции, касающиеся децентрализации.

Видео: телеканал "Украина"

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