На что жалуется Россия по "морскому" иску Украины: в МИД дали разъяснение

Международный арбитражный суд в Гааге постановил, что сначала будет принимать решение по жалобе Москвы относительно иска Украины против России по Конвенции ООН по морскому праву, и только потом рассмотрит дело по существу. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве напомнили, что РФ 22 мая 2018 года представила свои возражения относительно юрисдикции Трибунала, что допускается регламентом суда. В итоге суд Суд решил рассматривать эти возражения, прежде чем рассматривать дело по существу.

"Основное возражение России заключается в том, что претензии Украины фактически не касаются Конвенции ООН по морскому праву, а являются попыткой получить решение, подтверждающее суверенитет Украины над Крымским полуостровом. Это возражение явно неправильно толкует иск Украины. Украина передала спор в арбитраж о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, которые закреплены и определены в Конвенции ООН по морскому праву. То, что Украина пользуется такими морскими правами, признается международным сообществом – в течение более чем двух десятилетий после провозглашения независимости. Возможность реализации Украиной своих прав, которые сейчас являются предметом спора, не вызывало никаких споров. Это и является главной функцией системы урегулирования споров в рамках Конвенции ООН по морскому праву – рассматривать претензии такого рода, как представленные Украиной, включая попытку одного государства-участника вмешаться и узурпировать морские права другого государства-участника", – объяснили в МИД.

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Украинские дипломаты считают, что и другие возражения Россия также не обоснованы. Так, например, вторым главным возражением Москва называет то, что Азовское море и Керченский пролив не подпадают под действие Конвенции ООН по морскому праву, потому что Украина и Россия договорились поддерживать эти территории как "общие внутренние воды".

"Однако, на самом деле Россия захватила украинские газовые месторождения в Азовском море, имея целью в одностороннем порядке аннулировать украинский лицензии на такие газовые месторождения, в одностороннем порядке построить мост и другие сооружения вдоль Керченского пролива и наложить односторонние ограничения на размеры судов, которые могут проходить через пролив. Каждое из этих действий является несовместимым с утверждением России, что Украина и Россия имеют общий суверенитет над Азовским морем и Керченским проливом – это должно предоставлять право Украины участвовать в добыче угля, строительных, навигационных и других видах деятельности в тех водных пространствах. Однако Россия своими действиями исключает такую возможность для Украины", – говорится в заявлении.

Напомним, 19 февраля Украина подала против России иск в Международный арбитраж по морскому праву, который доказывает, что Россия нарушила суверенные права Украины в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе. Украинский Меморандум показал, что с 2014 года Россия незаконно отстранила Украину от реализации своих прав прибрежного государства; использовала и продолжает использовать суверенные ресурсы Украины для своих собственных целей; узурпировала право Украины регулировать собственные приморские районы.

в начале августа президент Петр Порошенко также поручил подготовить иск против РФ за ущерб на Донбассе и в Крыму. Глава государства считает, что Россия разрушила города Донбасса на миллиарды долларов и должна возместить потери Украины.

Отметим, что в международных судах далеко не один иск Украины против российского агрессора. Ранее сайт "Сегодня" писал о том, сколько Украина хочет получить по своим искам против РФ. Россию могут обязать выплатить миллиарды долларов компенсации для Украины.