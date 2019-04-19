На дебаты Порошенко и Зеленского пришли тысячи людей: эмоции украинцев в фото
Нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых не пропустили правоохранители
Дебаты кандидатов в президенты Украины – действующего главы государства Петра Порошенко и шоумена Владимира Зеленского – на НСК "Олимпийский" в пятницу вечером прошли спокойно и организованно, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.
На брифинге в пятницу в Киеве Яровой сообщил, что на стадионе присутствовали 22 тыс. граждан. "У нас нет потерпевших, все прошло организованно в вопросах обеспечения безопасности", – сказал он.
"Нарушений не зафиксировано, кроме нескольких десятков граждан, которых мы не пропустили", - добавил, в свою очередь глава Нацполиции, Сергей Князев.
Люди стали расходиться со стадиона около 20:05.
Дискуссия была насыщенной и не лишена эмоций. Как прошли дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским смотрите и читайте на сайте "Сегодня".
После дебатов на НСК "Олимпийский" Петр Порошенко прибыл на дебаты в студию "Общественного" телевидения. Владимир Зеленский в студию не прибыл.
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