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На депутата, которая помогла России вернуться в ПАСЕ, нашли компромат

26 июня, 16:04

Бельгийский политик Петра де Суттер ранее защищала руководительницу спонсируемого Россией фонда

Петра де Суттер
Петра де Суттер. Фото: Wikipedia

Политик, которая обрабатывала проект резолюции о возвращении полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, ранее защищала руководительницу спонсируемого Россией фонда.

Речь идет о представительнице Бельгии Петре де Суттер. В январе прошлого года она принимала участие в дискуссии, которую организовал в Польше фонд "Открытый диалог" крымчанки Людмилы Козловской.

Позже Козловскую депортировали из Польши – ее организацию уличили в причастности к антиправительственным протестам в стране, а журналисты провели расследование и выяснили, что фонд спонсируется и управляется гражданами России.

После депортации Петра де Суттер вступилась за крымчанку и подписала петицию с призывом предоставить Людмиле Козловской гражданство ЕС, заявив, что та занималась правозащитной деятельностью.

Напомним, что на вчерашнем заседании ПАСЕ 118 голосами было принято решение разрешить делегации РФ вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса. В ответ на это украинская делегация покинула сессию Ассамблеи.


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Тег Бельгия, Совет Европы, парламентская ассамблея, ПАСЕ

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Источник:

Польское радио

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