На "дереве языков" ООН нашли антиукраинскую пропаганду

5 января 2018 на официальном сайте ООН в русскоязычной версии, а также на их страницах Facebook и Twitter появился сообщение о том, что ЮНЕСКО обновила список вымирающих языков мира и эту информацию сопровождает графическое изображение языков мира в их связях и производности один от другого. Украинский язык подан якобы как позднее ответвление от русского, который начал формироваться значительно позже русского и белорусского.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщил народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук.

"На этот лживый факт не обращать внимания мы не можем, поскольку это утверждение укладывается в ряд целенаправленных шагов по оценкам украинского языка (а соответственно – и украинского народа), которые взяты на вооружение в Кремле и не раз были озвучены Путиным. Эти фейки постоянно повторяются российскими и, к сожалению, украинским СМИ. Сейчас видим новый этап этого наступления – с использованием ООН", – отметил он.

По его словам, стратегия российской идеологии заключается в следующих шагах:

1) украинский язык – это якобы вторичное образование от российской, поэтому его нельзя считать самостоятельной и древним.

2) если нет отдельного языка – это, по мнению Кремля, нет и отдельного народа, а есть один российский народ

3) а если есть "единый язык речь и единый народ" – (русские), то, как считает Москва, необходимо покончить с экспериментированием относительно самостоятельности государства Украина.

Тетерук отмечает, что Москва навязывает мнение, что Украина это политический проект, который оказался неудачным, и им якобы нужно исправить эту историческую ошибку.

"Это и есть стратегическая цель Кремля. Замысел прозрачен: мировому сообществу предлагают принять и таким образом оправдать захватническую войну России против Украины, не замечать совершенных преступлений на нашей земле. И в этот процесс оправдания российской агрессии в Украине, аннексии Крыма и уничтожения Донбасса, а шире – уничтожение самостоятельного государства Украина, Россия пытается втянуть мировое сообщество, сделать ООН инструментом игнорирование верховенства международного права", – заявил он.

На этот антиукраинской информационный удар депутат требует отреагировать Верховную Раду Украины, Министерство иностранных дел, постоянного представителя при ООН, Мининформполитикы.

"Мы не можем недооценивать вопрос языка в гибридной войны России против Украины. Ведь это является мощным фактором сохранения Украины как государства, и поэтому должно стать одним из приоритетов деятельности Верховной Рады", – отмечает Тетерук.

Ранее президент Петр Порошенко во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что начатая Россией гибридная война постепенно превращается в полноценную мировую гибридную войну.

Немецкий дипломат, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер считает, что западные ценности, такие как демократия и мир, находятся в состоянии упадка и сталкиваются с угрозой.