На Донбасс впервые приедет иностранный президент

Сегодня, 14:41

Керсти Кальюлайд встретится с военными и простыми людьми, чтоб своими глазами увидеть обстановку в зоне конфликта

Керсти Кальюлайд. Фото: president.gov.ua
Керсти Кальюлайд. Фото: president.gov.ua

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена посетить зону боевых действий на Донбассе. Об этом заявил на совместном с ней брифинге президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что эта поездка включена в программу визита эстонского лидера.

"Хотел бы поблагодарить госпожу президента (Эстонии) за то, что она является первым президентом, которая к программе визита по нашему приглашению приняла решение посетить зону боевых действий и посетить Донбасс".

Порошенко добавил, что Кальюлайд сможет лично встретиться с украинскими военными и жителями, которые живут на освобожденной территории, с временно перемещенными лицами для того, чтобы самостоятельно убедиться, как развивается ситуация.

Как рассказывал Петр Порошенко после переговоров со своей коллегой, Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на Донбасс. Он считает, что введение миссии ООН на всю территорию конфликта поможет закончить войну на Донбассе

Напомним, Керсти Кальюлайд на встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене в феврале прошлого года высказалась за сохранение санкций в отношении России. Она заявляла, что у России нет в Украине никакого "особого права".
Эстония, президент, Донбасс, Порошенко, Кальюлайд

Вы сейчас просматриваете новость "На Донбасс впервые приедет иностранный президент". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Уничтоженная позиция боевиков. Фото: Facebook/Мысягин

ВСУ разнесли позицию боевиков на Донбассе: появились фото

Сегодня, 09:25

Украинские военные ударили из беспилотника, БМП и добили укрепления боевиков контрольным выстрелом из противотанкового комплекса

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Ожесточенный бой под Горловкой: в штабе ООС рассказали подробности

Сегодня, 07:31

По данным разведки, уничтожены 15 и ранены 13 боевиков
Загрузка...

Украина

На Донбассе нужно развернуть вооружение, а не прятать. Фото: Facebook

Развернуть оружие против РФ: в США объяснили, как заставить Путина уйти с Донбасса

Сегодня, 05:22

Американский эксперт призывает не прятать оружие от военного конфликта, как в случае с Javelin

Политика

Путин и Меркель. Фото: AFP

Встреча с Меркель вдохновила Путина на новые преступления против Украины – Чубаров

Сегодня, 11:37

Политик объяснил, почему сейчас нельзя садиться за стол переговоров с российским лидером
Загрузка...