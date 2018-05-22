На Донбасс впервые приедет иностранный президент

Керсти Кальюлайд встретится с военными и простыми людьми, чтоб своими глазами увидеть обстановку в зоне конфликта

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд намерена посетить зону боевых действий на Донбассе. Об этом заявил на совместном с ней брифинге президент Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что эта поездка включена в программу визита эстонского лидера.

"Хотел бы поблагодарить госпожу президента (Эстонии) за то, что она является первым президентом, которая к программе визита по нашему приглашению приняла решение посетить зону боевых действий и посетить Донбасс".

Порошенко добавил, что Кальюлайд сможет лично встретиться с украинскими военными и жителями, которые живут на освобожденной территории, с временно перемещенными лицами для того, чтобы самостоятельно убедиться, как развивается ситуация.

Как рассказывал Петр Порошенко после переговоров со своей коллегой, Эстония полностью поддерживает введение миротворцев на Донбасс. Он считает, что введение миссии ООН на всю территорию конфликта поможет закончить войну на Донбассе

Напомним, Керсти Кальюлайд на встрече глав государств Балтии с вице-президентом США Майком Пенсом в Мюнхене в феврале прошлого года высказалась за сохранение санкций в отношении России. Она заявляла, что у России нет в Украине никакого "особого права".