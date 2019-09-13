На Донбассе не должно быть второго Приднестровья: Зеленский озвучил позицию по миротворцам

/ Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что миротворческая миссия ООН должна размещаться на границе с Россией в части Донецкой и Луганской областей, а не на линии разграничений. Об этом он сказал на16-й встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), отвечая на вопрос модератора форума.

По его словам, на востоке Украины нельзя допустить российского сценария с замороженным конфликтом под присмотром миротворцев.

"Я очень осторожно отношусь к теме миротворцев на Донбассе. Я знаю, что в прошлой власти обсуждались эти вопросы и структуры, как внедрить миротворческую миссию. Я осторожен, потому что не хочу, чтобы на Донбассе был сценарий Абхазии или было Приднестровье. Когда миротворцы станут на линии разграничения и потом уже никуда не пойдут, потому что их не могут пустить. Я не поднимаю тему миротворцев. Тут есть (представитель Украины в ТКГ, второй президент Украины – ред.) Леонид Данилович Кучма, который параллельно в "минском процессе" тоже не поднимает эту тему", – сказал Зеленский.

В то же время он с удовольствием бы согласился, чтобы "голубые каски" оказались на границе Украины и России.

"Пожалуйста, туда мы их приглашаем и там миротворческую миссию мы видим", – добавил глава государства.

Видео: Facebook/Офис президента

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выхода и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. В феврале 2018 года президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь, украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу. Спецпредставитель США по Украине во время переговоров с помощником президента РФ Владиславом Сурковым обсуждает конкретные варианты введения миротворцев на Донбасс. Планы Штайнмайера и Мореля провалились, но теперь есть надежда на американский вариант урегулирования ситуации в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", всего на форуме YES соберутся 400 ведущих политиков, дипломатов и бизнесменов из 26 стран. Нынешняя встреча будет посвящена поиску правительствами стран мира рецепта счастья для своих граждан.

Основателем Ялтинской европейской стратегии является Виктор Пинчук, известный украинский бизнесмен и меценат. Именно он в июле 2004 года пригласил около 30 европейских лидеров для обсуждения перспектив вступления Украины в ЕС. И уже на второй день конференции несколько участников предложили создать международную организацию, которая будет содействовать евроинтеграции Украины. Так Ялтинский европейский семинар превратился в Ялтинскую европейскую стратегию, независимый благотворительный фонд. Читайте подробней, что нужно знать о Ялтинской европейской стратегии YES.

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