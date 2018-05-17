На Донбассе серьезное обострение: Украина призвала Запад наказать Россию

Сегодня, 10:16

Российско-террористические войска разбушевались на фронте, в ход пустили "Грады"

Обострение на Донбассе. Фото: AFP
Обострение на Донбассе. Фото: AFP

На востоке Украине ситуация продолжает оставаться напряженной – боевики не сбавляют обороны и продолжают атаковать украинских военных, применяя при этом тяжелое вооружение, в том числе и "Грады".

В результате вражеских атак ВСУ снова понесли существенные потери. Спикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца обратилась за помощью к международному сообществу.

"Ухудшение положения на Донбассе. 66 атак – применение "Градов" Россией и ее приспешниками. Четверо украинских военных ранены, двое убиты. Санкции должны быть усилены", – написала Беца.

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Как сообщалось, 16 мая боевики обстреляли украинские позиции из "Градов". Боевики, пренебрегая международными соглашениями, 66 раз нарушили режим прекращения огня, из них 25 раз применяли минометы, артиллерию и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". В результате вражеских атак погибли 2 бойца, еще четыре получили ранения.

Также ВСУ понесли потери на Донбассе и 15 мая. Бои на линии разграничения продолжались практически в течение всех суток и было зафиксировано 45 обстрелов. Один боец ВСУ погиб и двое получили ранения.
Россия, Донбасс, ВСУ, боевики, санкции, Беца

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"Сегодня"

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