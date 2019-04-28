На Фанаре впервые прозвучало Пасхальное послание на украинском языке
По словам посла, еще год назад это казалось недостижимым
Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке.
Об этом написал в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.
"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание провозглашалось также на украинском языке - еще год назад это казалось недостижимым!" – говорится в сообщении.
"Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!" – добавил Сибига.
Также мы писали о том, как политики поздравили украинцев с Пасхой.
Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.
Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.
Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.
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