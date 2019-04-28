Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Новости политики

На Фанаре впервые прозвучало Пасхальное послание на украинском языке

28 апреля, 22:44

По словам посла, еще год назад это казалось недостижимым

Фото: AFP

Во время Пасхального богослужения на Фанаре в Стамбуле патриаршее послание провозглашалось и на украинском языке.

Об этом написал в Twitter Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Сегодня во время праздничного Богослужения на Фанаре Патриаршее послание провозглашалось также на украинском языке - еще год назад это казалось недостижимым!" – говорится в сообщении.

"Верьте и всегда будет победа! Все будет Украина!" – добавил Сибига.

Также мы писали о том, как политики поздравили украинцев с Пасхой.

Ранее сообщалось, что предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит  Епифаний встретил благодатный огонь из Иерусалима в Михайловском Златоверхом соборе.

Ранее сообщалось, что символ доставили в Свято-Владимирский кафедральный патриарший собор. Символ привез митрополит Луцкий и Волынский Михаил, который с делегацией Волынской епархии находился в Иерусалиме, где получил этот огонь.

Напомним, в субботу, 27 апреля, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в 14:30 по киевскому времени.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег видео, украинский язык, Пасха, Стамбул, богослужение, Сибига

Вы сейчас просматриваете новость " На Фанаре впервые прозвучало Пасхальное послание на украинском языке". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пасха в Киеве: как в городе отмечают праздник

Сегодня, 20:02

Люди делятся в Instagram яркими фотографиями

Понедельник после Пасхи 2019: обычаи, традиции, приметы

Сегодня, 18:24

Узнайте, когда будет Поливальный понедельник 2019 и что нужно делать в этот день

Пасхальный ангелочек: Оля Фреймут умилила сеть фотографией дочери

Сегодня, 17:20

Телеведущая Ольга Фреймут поделилась праздничным семейным снимком

Как праздновали Пасху бойцы на Донбассе: появились яркие фото

Сегодня, 16:34

Военнослужащие поучаствовали в пасхальных богослужениях

Папа Римский поздравил православных верующих с Пасхой

Сегодня, 16:20

Понтифик пожелал православным христианам радости и мира

Воскресение Христово: как политики поздравили украинцев с Пасхой

Сегодня, 14:31

В своих поздравлениях политики желали украинцам мира и единения ради будущего процветания страны

Самые «горячие» сыночки звездных отцов

Порошенко сказал, кому в Украине введут ежегодную "13-ю пенсию"

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

В РФ объяснили, почему керченский стрелок убил десятки людей

Кому опасно пить кефир?

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

ТОП-7 самых полезных продуктов: Еда для интеллекта

Японские физики опровергли теорию Стивена Хокинга

15 самых жутких и странных существ на планете

Умные фитнес-браслеты по "копеечным" ценам

НБУ снизил учетную ставку: далеко ли до расцвета экономики

Сегодня, 07:51

Эксперты считают, что это "демонстрация намерений", а в перспективе ставка должна снизиться вдвое

Индекс шашлыка: как подорожали в Украине мясо, овощи и хлеб

Сегодня, 07:00

Майский пикник за год подорожал из-за лука, хлеба и зелени

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

26 апреля, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

26 апреля, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

У Зеленского рассказали, за что возьмутся в первую очередь

15 российских актрис, имена которых следует запомнить