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"В больницах реформа еще не началась": Супрун сделала эмоциональное заявление, видео

31 мая, 16:40

И.о. министра выступила перед журналистами во Львове

Фото: Сегодня

Реформы в украинской медицине продвигаются медленно из-за того, что большинство чиновников привыкли, что их постоянно подталкивают.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, выступая на Lviv Media Forum, стрим которого вели новости "Сегодня".

"Нужно время от времени не морковкой, а хлыстом "общаться" с нашими высокопоставленными чиновниками, чтобы они ускорились. Но уж если это идет, если реформа положительная – нужно сменить тактику. Нужно не бить, а помогать", – считает глава Минздрава. 

"Мы пытаемся вернуть доверие к самой государственной системе управления, но нам нужна и ваша помощь", – обратилась Супрун к журналистам в зале с просьбой поддерживать, а не критиковать медреформу.

Она заметила, что проблемой СМИ также является подмена причин и последствий.

"В больницах реформа еще не началась, и когда вы показываете, что больницах все плохо и на фиг эта реформа? - она туда еще не дошла. Это является причиной, почему мы делаем реформу, а не результатом наших реформ. Этой причине – 28 лет независимости и еще 70 лет до того, когда разрушалась украинская медицина", – эмоционально заявила Супрун. 

"Мы пытаемся ее восстановить, за один год мы не можем этого сделать", -  подчеркнула глава ведомства и напомнила, что финансирование системы здравоохранения по-новому началось только в июле 2018-го.

Больше смотрите на видео:

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала о новых должностях врачей . По ее словам, Минздрав вводит ряд новых должностей для восстановления функциональных возможностей пациентов.

Также писалось, что Минздрав утвердил важное новшество по вакцинации .

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Тег медицина, больницы, медреформа, Супрун

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Сегодня

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