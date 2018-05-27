На фоне агрессии России важно верить в победу добра: первые лица страны поздравили украинцев с Троицей

Первые лица государства поздравили украинцев с Днем Святой Троицы и пожелали в непростые для Украины времена оставаться открытыми к миру и чуткими к ближним, верить в торжество истины и победу добра.

"Искренне поздравляю вас со светлым праздником единства и христианской любви – Днем Святой Троицы. Троица, или, по украинской народной традиции Зеленые праздники – это не только радость от прихода лета и воцарения солнца, но и прославление высших сил, которые просвещают и вдохновляют на благие свершения. Сегодня, когда Украина проходит через тяжелые испытания в связи с российской агрессией, чрезвычайно важно оставаться открытыми к миру и чуткими к ближним, верить в торжество истины и победу добра. Эти христианские добродетели объединяют наше общество", – говорится в обращении президента Петра Порошенко.

Присоединился к поздравлениям и премьер-министр Владимир Гройсман: "Со Святой Троицей! Пусть в каждой украинской семье царят благополучие, уют и гармония".

В свою очередь секретарь СНБО Александр Турчинов напомнил, что Апостолы получив от Бога знания не воспользовались ими в корыстных целях, а использовали на благо людей.

"Уважаемые друзья, сердечно поздравляю с Днем Святой Троицы! На пятидесятый день после Воскресения Христова на Апостолов, как и обещал Господь, сошел Святой Дух, и они осознали всю Божью полноту и неразрывное единство Бога Отца, Сына и Святого Духа. Святой Дух наградил Апостолов харизмой (с древнегреческого Дар Божий) и они получили знания разных языков, приобрели способность к пророчеству, к исцелению тяжелых болезней, устойчивость к яду и тому подобное. Получив эти уникальные способности, ученики Христа не начали развлекать толпу удачными предсказаниями, зарабатывая политические дивиденды, не открыли частные больницы или бюро перевода, чтобы "немножечко подзаработать". Ни один из этих даров они не использовали для себя, а только чтобы проповедовать Евангелие – по всему миру нести слово правды и спасения, изменяя своим беспрецедентным служением людей и окружающий мир", – говорится в поздравлении чиновника.

Сайт сегодня "Сегодня" писал, что нельзя делать в День Троицы. Среди прочего христианам не советуют в этот праздничны день работать и убирать дом, нельзя стричься, плести, вязать, вышивать.

Также сообщалось, какая погода будет на Троицу в Украине. Синоптики пообещали, что будет солнечно и тепло, однако подмочит сухую и теплую погоду лишь в трех областях Украины.