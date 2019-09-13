На форуме YES ищут "счастье сейчас"

В мероприятии участвуют 400 человек из 26 стран мира

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В Киеве стартовала 16-я встреча Ялтинской европейской стратегии, на которую съехались 400 участников из 26 стран мира. На форуме обсуждают политические и экономические проекты.

Участники YES проводят встречи в "Мыстецьком Арсенале" уже в шестой раз, и традиционно форум открывал президент.

Но вступительное слово Владимир Зеленский передал недавно освобожденному из российской колонии Олегу Сенцову. Режиссер показал участникам конференции банку из-под чая с желтой и синей полосами, на которых написал два слова – "Слава Украине", и хранил все время, что был в неволе.

Положил туда свой знак узника и обратился к президенту с просьбой продолжить освобождать украинцев из российских тюрем.

"Мне бы хотелось, чтобы эта банка как можно скорее наполнилась бирками тех, кто все еще в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте, чтобы эта банка как можно скорее была полная", – обратился Олег Сенцов к Владимиру Зеленскому.

Тема нынешней встречи YES: "Счастье сейчас. Новые подходы миру в кризисе". И свое выступление президент начал с опроса участников в зале: что для них счастье?

Большинство ответили: благосостояние в семье и стране. Для процветания Украины нужно вернуть мир, считает президент, и от европейских коллег Владимир Зеленский ждет продолжения санкций против России. А еще подчеркивает: у него есть план возвращения оккупированного Крыма.

"Вы говорите, что теряете деньги. Серьезно? А мы теряем людей. В мире считается, что платить налоги – это нормально. Так вот, санкции – это жесткие налоги для обеспечения мирового порядка. И пока мира не будет – санкции должны быть сохранены. Сложная ситуация, я думаю, у нас будет с возвращением Крыма. Скажу честно, у нас есть несколько форматов, есть несколько идей, но я не могу вам об этом говорить, это еще рано", – подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент ожидает, что разведение сил будет продолжаться, а следующее состоится в ближайшие недели в Петровском и Золотом Луганской области.

А к концу месяца ожидаются встречи в нормандском формате с лидерами Германии, Франции и России. Планы украинского главы зарубежные политики поддерживают.

"Стратегия "шаг за шагом" – довольно действенна. Моряки уже дома, и вернуть Донбасс – это реально. По Крыму – это более длительное и сложное задание, но движетесь в правильном направлении", – заявил президент совета по международным отношениям (США) Ричард Ганс.

Встречу YES устраивает уже в 16 раз Фонд Виктора Пинчука. Накануне организация провела масштабное исследование, по результатам которого украинцев признали самой счастливой нацией.

"Политики недавно начали обращать внимание на счастье. И люди хотят, чтобы политики им давали это ощущение. Украина станет двигателем цивилизации, за которым потянутся все регионы. И притянет, как магнит, Крым", – заявил организатор форума Виктор Пинчук.

Встреча Ялтинской европейской стратегии продолжится и завтра. "Сегодня" следять за ходом форума, где обсуждают новые подходы к миру во время кризиса.

Также новости "Сегодня" сообщали, что на Форуме YES президент Владимир Зеленский рассказал о "нормандском формате" и новом обмене пленными.

Видео: Facebook/Офис президента

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