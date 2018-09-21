На Генассамблее Трамп выступит с заявлением по делу об отравлении Скрипалей

Среди всего прочего свое выступление президент посвятит вопросу отравления в британском Солсбери

Среди всего прочего свое выступление на саммите Генеральной Ассамблеи ООН американский президент Дональд Трамп посвятит вопросу отравления в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором обвиняют Россию.

По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, Трамп обратит внимание "на то, что мы должны были принять меры относительно инцидента с участием россиян в Великобритании". Углубляться в детали выступления главы Белого дома по этому вопросу она не стала.

В то же время основное внимание Трамп уделит другим вопросам: борьбе с иранской ядерной программой, денуклеаризации Северной Кореи и по другим.

"Пришла пора для настоящей дискуссии по Ирану. И вы будете ее наблюдать во время председательства президента на Совете безопасности ООН", – добавила американский постпред.

Ранее стало известно, с лидерами каких государств планирует встретиться Дональд Трамп на полях Генассамблеи.

Кроме того, мы писали о том, что одним из докладчиков на Генассамблее ООН станет Президент Украины Петр Порошенко, однако встретится ли он с Трампом, остается неизвестным.

Также сообщалось о желании американской администрации найти с Россией компромиссное решение из-за отравления Скрипалей.