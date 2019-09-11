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"На голову надели вонючий мешок": Сущенко рассказал о своем задержании в Москве

11 сентября, 13:16

Спецслужбы РФ заранее готовили операцию по его задержанию с обвинениями в шпионаже

Скриншот

Скриншот

Бывший политзаключенный, журналист Роман Сущенко рассказал, что российские спецслужбы заранее готовили операцию по его захвату. Смотрите онлайн-трансляцию пресс-конференции бывшего узника Кремля.

По его словам, это была грубая операция, которая была осуществлена российскими спецслужбами примерно за год.

"Обвинения в шпионаже, сбор информации, которая для них была тайной. Сам процесс задержания был неожиданным и страшным. Этот момент произошел во время общения с человеком. Мы разговаривали, и тут внезапно говорит, что надо колесо проверить. И здесь салон наполняется сотрудниками спецслужб. На голову надевают вонючий мешок и сажают в автомобиль", – рассказал Сущенко.

Напомним, Роман Сущенко сразу после обмена пленными между Россией и Украиной и прибытия в аэропорт "Борисполь" сказал, что в России ему пришлось невесело и пережил "небольшой ад", но отметил, что "наши люди всюду выживут".

Позже его адвокат Фейгин сообщил, что Сущенко помиловали и на 20 лет запретили въезд на территорию Российской Федерации – об этом ему объявили в российском СИЗО.

Как сообщали новости "Сегодня", парижский корреспондент агентства "Укринформ" Роман Сущенко, который прибыл в Россию по частным делам, был задержан в Москве еще в сентябре 2016 года. Сущенко обвинили в "шпионаже", а в ФСБ РФ заявили, что Сущенко якобы является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

4 июня Московский городской суд вынес жесткий приговор для Сущенко в виде 12 лет тюрьмы. Отметим, что российское гособвинение считает доказанной вину в "шпионаже" украинского журналиста и изначально просило суд приговорить его к 14 годам колонии строгого режима.

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Россия задержание спецслужбы Сущенко

Источник: Сегодня

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