На границе – мир: Зеленский отметил перед Лукашенко важную деталь

В Украине не раз заявляли о потенциальной угрозе вторжения России с территории Беларуси

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский сегодня встретился с белорусским лидером Александром Лукашенко в Житомире. Они приняли участие во Втором форуме регионов, где глава украинского государства напомнил важную вещь – на фоне российской агрессии нет угрозы Украине со стороны белорусской границы, которую бы могла использовать Россия.

Он отметил неизменность дружеских отношений с Беларусью, которая не позволила России ударить в спину Украине.

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"Мы благодарим Беларуси и лично господину президенту (Беларуси Лукашенко – ред.) за то, что в условиях российской агрессии против нашего государства белорусско-украинская граница остается границей мира и сотрудничества. Мы высоко ценим это. Так же, как и предоставление Республикой Беларусь площадки для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на нашем украинском Донбассе. Замечательно, что Беларусь остается для Украины надежным партнером, который помогает достичь мира на территории нашей страны. Территории в границах, которые признаны мировым сообществом, где Крым и Донбасс – это и всегда будет Украина", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине давно говорят о вероятности нападения России на Украину со стороны Беларуси, с которой она в союзных отношениях. Они даже не раз совместно проводили крупные военные учения. Заместитель директора Центра исследования армии, конверсии, разоружения по международным вопросам Михаил Самусь отмечал, что Россия может напасть со стороны Беларуси.

Однако сам белорусский лидер не раз "клялся", что со стороны его страны никакой агрессии Украине не следует ждать. "Наши соседи, друзья, братские народы должны знать, что с белорусской земли никогда не будет агрессии и угроз … Никогда с нашей территории никто не будет атаковать Украину, если это не будет противоречить нашим интересам или если Украина сама не нападет на Беларусь", – говорил он ранее. А вот недавно Лукашенко снова дал важное обещание Украине.

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