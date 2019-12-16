На телеканале "Украина 24" выйдет эксклюзивное интервью с Михаилом Саакашвили

Экс-президент Грузии откровенно рассказал о политике и реформах, а также намекнул о планах на будущее

Дважды гражданин Украины и, как он сам себя называет, "человек по борьбе с несправедливостью" Михаил Саакашвили дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24".

Интересные вопросы и откровенные ответы: о политике и политиках – прошлых и нынешних, а также о реформах, которые "почти удались". О собственных достижениях и ошибках, а еще – о местных выборах и сепаратизме в регионах. Рассказал Михаил Саакашвили и о возвращении в Грузию, дружбе с Олегом Сенцовым и намекнул о планах на будущее.

"Пока то, что видели насчет меня – это пока еще журнал. И свою главную роль я еще, наверное, даже не сыграл. Поэтому я буду это в реальной жизни играть. А что касается того, писать ли мемуары или кино снимать – я думаю, до этого ещё не скоро дойдет, и в любом случае реальность будет более интересная", – рассказал Михаил Саакашвили телеканалу "Украина 24".

Полную версию интервью смотрите 17 декабря в 21:35 и в 23:30 в эфире телеканала "Украина 24".

Напомним, ранее Михаил Саакашвили призвал украинских политиков и чиновников основательно взяться за реформы.

Мы также сообщали об участии экс-президента Грузии и его партии "Рух новых сил" в досрочных парламентских выборах в Украине.

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