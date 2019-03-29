На кону стоит Украина – скажите Путину "нет": Порошенко обратился к украинцам

31 марта линия фронта будет проходить не только на Донбассе, но и через каждый избирательный участок, отметил глава государства

Фото: president.gov.ua

На кону стоит Украина – скажите Путину "нет": Порошенко обратился к украинцам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e03/f4b/5c9e03f4bc860.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e03/f4b/5c9e03f4bc860.jpeg 2019-03-29T13:53:00+02:00 Политика 31 марта линия фронта будет проходить не только на Донбассе, но и через каждый избирательный участок, отметил глава государства

Россия бесится, что ее планы рушатся, поэтому украинцы должны ответственно подойти к голосованию и не делать выбор в пользу агрессора. Об этом он сказал во время поездки во Львов, передает пресс-служба главы государства.

"Украинцы должны проголосовать так, как Кремлю меньше всего хотелось бы. Ибо на кону стоит Украина – будущее нашей нации, будущее нашего народа. И мы никому и никогда не позволим сорвать наши выборы", – сказал он.

Порошенко отметил, что 31 марта, в день выборов, линия фронта будет проходить не только на Донбассе, но и через каждый избирательный участок. Важно сделать выбор, который бы не был в пользу Кремля.

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"И взяв в руки бюллетень, у меня просьба, скажите "нет" (президенту РФ Владимиру) Путину, скажите "нет" таким, как они. Скажите и ставьте галочку за суверенное, европейское, независимое государство Украина. За сильную экономику и за нашу уникальную национальную идентичность. 31 марта или мы подтвердим наше движение в Европу, или затянут Украину назад за волосы в империю. Мы разные, но все мы хотим лучшего будущего для нашего государства. Речь идет не о конкретной фамилии: 31 марта мы выбираем не только президента, 31 марта мы выбираем верховного главнокомандующего, 31 марта мы выбираем будущее нашей великой нации", – подчеркнул глава государства.

До дня голосования осталось пару дней, вопросов у людей возникает все больше, сообщений о нарушениях избирательного процесса появляется все больше. Тем не менее, мы узнали, чего ожидает народ от выборов президента Украины.

В свою очередь глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в интервью сайту "Сегодня" назвала главные угрозы со стороны России на выборах в Украине. По ее словам, помимо проблем от агрессивного соседа, "воюют" между собой и сами кандидаты в президенты.

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