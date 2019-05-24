На Минских переговорах Лавров предложил Климкину выпить водки

В 2015 году министр иностранных дел России хотел "начать переговоры с тем, что выпить"

Сергей Лавров. Фото: AFP

Во время Минских переговоров в 2015 году между Францией, Германией, Украиной и Россией глава МИД РФ Сергей Лавров предложил остальным участникам встречи выпить водки.

Об этом в интервью на украинском телевидении рассказал представлявший Киев на переговорах министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя мемуары экс-президента Франции Франсуа Олланда.

"Когда все начиналось, Лавров меня и моих немецкого и французского коллегу повел в отдельную комнату, заказал бутылку какой-то водки … и начал говорить: давайте начнем переговоры с тем, что выпьем", – вспомнил глава украинского МИД.

По словам Климкина, представлявшие тогда Париж и Берлин министры иностранных дел Лоран Фабиус и Франк-Вальтер Штайнмайер тогда переглянулись с ним – он сказал им, что можно выпить.

"Но Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем – вот идите к Путину", – заявил Климкин.

Напомним, что это уже не первый конфуз с участием главы российской дипломатии - в прошлом году Лавров упал на сцене форума "Россия – страна возможностей". Под смешок присутствующих министру пришлось оправдываться.

Кроме того, российская делегация, в которую входил и Лавров, попала в конфузную ситуацию в Сингапуре, когда их отодвинули, чтобы освободить место для рукопожатия президентов двух стран – Владимира Путина и Халимы Якоб.

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