На "Олимпийском" присутствуют более 22 тысяч человек – полиция

Ситуация спокойная и контролируемая

На НСК "Олимпийский" присутствуют более 22 тысяч человек, ситуация спокойная – под контролем правоохранителей.

Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракалопередает "Украинская правда".

"На стадионе – более 22 тысяч. Ситуация спокойная и контролируемая", – сказал он.

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте сегодня: "Дебаты Зеленского и Порошенко на "Олимпийском": главные подробности, заявления и видео".

Напомним, дебаты начались в 19:00 на НСК "Олимпийский". После официальной жеребьевки прямо на стадионе кандидат в президенты Владимир Зеленский первым начинает дебаты с оппонентом Петром Порошенко.

"Сегодня" ведут онлайн-трансляцию дебатов с НСК "Олимпийский" и "Общественного".

Отметим, что по закону президентская дискуссия должна проходить на "Общественном", но ради встречи Порошенко и Зеленского на стадионе, Центризбирком даже перенес время дебатов в студии: теперь вместо 20:00 выделено время с 21:00 до 22:00. Также читайте о правилах дебатов между Порошенко и Зеленским, которые могут быть применены и к их встрече на стадионе.

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