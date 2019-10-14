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На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине

14 октября, 04:12

Украина предложила поправки по терминологии

Фото: Facebook/Е.Чернев

Фото: Facebook/Е.Чернев

На Парламентской ассамблее НАТО приняли доклад по Украине, в которой Канадой был сделан глубокий анализ событий на Донбассе, реформ и ситуации со свободой слова.

Об этом в Facebook написал глава украинской делегации, народный депутат фракции "Слуга народа" Егор Чернев.

"Сегодня приняли доклад по Украине. В ней нашими канадским коллегами был сделан основательный и сбалансированный анализ по российско-украинской войны; экономических реформ; реформ в сфере обороны и безопасности и ситуации со свободой слова", – пишет он.

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Политик также сообщил, что Украина предложила поправки по терминологии.

"Мы предложили поправки по терминологии (ведь важно называть вещи своими именами), а также несколько проапдейтить статус дел с реформами в Украине. За последние 1,5 месяца было принято много необходимых законов. Поэтому евроатлантическое сообщество должно об этом узнать). Все важные правки, внесенные нами, были учтены ", – написал Чернев.

Он также добавил, что в резолюцию к докладу об угрозе распространения ядерного вооружения Украина внесла важный пункт по напоминанию о невыполнении Будапештского Меморандума.

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Как сообщалось, доклад о ситуации в Украине участникам заседания Парламентской ассамблеи НАТО в Лондоне представила сенатор из Канады Джейн Корди (Jane Cordy) и полный текст которой можно найти на сайте ПА НАТО.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" подробно описал новую дорожную карту по продвижению и имплементации European Plan for Ukraine (EPU – Европейского плана для Украины) в материале"План Маршалла" для Украины: есть ли шанс воскресить идею и получать по 5 млрд евро в год".

Также читайте интервью с автором "Плана Маршалла" для Украины.

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Канада Украина доклад ПА НАТО

Источник: Сегодня

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