На переговорах в ТКГ Украина выдвинула условия для выборов на Донбассе

Выборы на Донбассе возможны только после того, как с украинской территории уберутся иностранные войска, разоружат боевиков и граница перейдет под контроль Украины. Об этом заявили представители Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группе на очередных переговорах по Донбассу, которые прошли в режиме видеоконференции.

Киев напомнил российским оккупантам о выполнении Минских соглашений.

"Выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти только после выполнения требований безопасности, в частности вывода иностранных войск с территории Украины и разоружения военных формирований, получение Украиной контроля над границей и исключительно по украинскому законодательству при условии обеспечения деятельности украинских СМИ, политических партий, международных наблюдателей", – говорится в сообщении Офиса президента по итогам Минских переговоров.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", ранее президент Владимир Зеленский называл первоочередную цель в переговорах по Донбассу. По его словам, участники "нормандского формата" настаивают на российском варианте урегулирования по Донбассу: сначала выборы, а потом – передача границы Украине. Но украинский лидер не согласен с этим.

В то же время вице-премьер по евроинтеграции (ранее глава МИД Украины) Вадим Пристайко не исключал, что после выборов на Донбассе боевики могут дорваться к власти. По его словам, цель выборов на Донбассе – избрать власть на самом низком уровне, но считает, что туда могут попасть и нынешние предатели Украины.

Смотрите также выступление Зеленского в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" о ситуации с Донбассом:

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама