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На приговор Януковичу подана апелляция

Сегодня, 16:08

Срок подачи апелляции истекает 25 февраля, после этого дело будет передано в Апелляционный суд

Виктор Янукович
Виктор Янукович. Фото: AFP
На приговор Януковичу подана апелляция //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/c0d/5f5/5c6c0d5f56a8d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/c0d/5f5/5c6c0d5f56a8d.jpg Политика Срок подачи апелляции истекает 25 февраля, после этого дело будет передано в Апелляционный суд

Адвокат Центра предоставления вторичной юридической помощи Юрий Рябовол подал апелляцию на приговор Оболонского районного суда Киева экс-президенту Виктору Януковичу, которого признали виновным в госизмене. Об этом сообщила пресс-секретарь Оболонского суда Инна Свинаренко.

Она рассказала, что адвокат в своей апелляционной жалобе хочет признания невиновным экс-президента по всем статьям обвинения по основаниям норм как материального, так и процессуального права. Он это мотивирует тем, что считает Януковича невиновным и что следствие было проведено с нарушением процедуры.

Как известно, апелляцию по приговору официальная защита экс-гаранта может подать до 25 февраля и только после этого суд первой инстанции передаст дело в Апелляционный суд.

Как известно, 24 января, не дождавшись выступления экс-президента с последним словом, суд признал Януковича виновным в госизмене. По экс-гаранту прошла почти сотня судебных заседаний, а объем дела составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы. Однако теперь еще будет рассматриваться апелляция стороны защиты. А генеральный прокурор Юрий Луценко тем временем оценил шансы на экстрадицию Януковича из России.

А тем временем у Путина объяснили статус Януковича в России. Беглый экс-гарант уехал в Россию в 2014 году и до сих пор там находится, да еще и под охраной. Пресс-секретарь президента РФ разъяснил, почему беглый экс-гарант так долго находится в РФ.

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Тег Янукович, приговор, адвокат, апелляция

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Источник:

УНИАН

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