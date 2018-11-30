На саммите "двадцатки" Путина предупредят о возможных санкциях – эксперт

Эксперт рассказал, кто будет в Аргентине говорить с президентом РФ об агрессии России на Азове

Вопрос агрессии России против Украины в Азовском море будет подниматься во время встреч канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Эрджепа Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным на саммите G-20. Также на саммите Запад предупредит российского лидера о возможности введения новых санкций против России, предполагает политолог Александр Палий.

Комментируя сайту "Сегодня" вероятность обсуждения в ходе двусторонних встреч и на полях саммита вопроса агрессии России против Украины в Азовском море Александр Палий отметил, что этот вопрос обсуждаться обязательно будет.

"Как минимум, его будут поднимать лидеры Германии и Турции во время запланированных встреч с Путиным. При этом Меркель, полагаю, будет говорить по данному вопросу от лица группы западных государств. Что касается Эрдогана, то, как мы знаем, накануне он предложил посредничество в урегулировании ситуации. У Турции есть свои козыри для переговоров с Россией: они контролирую Босфор, есть определенный контроль ситуации в Сирии. Думаю, неслучайно накануне состоялась телефонная беседа между Эрдоганом и Трампом", – сказал Александр Палий.

По мнению политолога, параллельно лидеры западных стран будут сближать свои позиции относительно новых санкций против России.

"Думаю, в рамках саммита лидеры западных государств будут обсуждать между собой возможность новых санкций. Более того, думаю, что о санкциях, как возможной дальнейшей реакции Запада они проинформируют Путина. И было бы хорошо, если бы результатом саммита стало отрезвление России, чтобы Москва стала более адекватной", – сказал политолог.

Напомним, 30 ноября – 1 декабря в Буэнос-Айресе проходит 13-й саммит G20.

Ранее американский президент Дональд Трамп отказался от двусторонней встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным из-за агрессии РФ против Украины в Черном море.