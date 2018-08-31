На сайте Белого дома появилась петиция в поддержку Сенцова

Поддержать петицию имеют право не только граждане Соединенных Штатов Америки, а каждый желающий, из любой страны мира. Сейчас к обращению присоединились только 32 тыс. подписантов

На официальном сайте Белого дома появилась петиция с призывом к Администрации президента США ускорить процесс освобождения незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Документ был обнародован 9 августа. Чтобы американские власти ее рассмотрела и сделали официальное заявление по этому поводу, необходимо за месяц – то есть до 8 сентября – собрать 100 тыс. подписей.

"Европейский парламент уже обратился к Владимиру Путину о немедленном освобождении Олега Сенцова и других политзаключенных. Теперь настало время для Америки высказаться. Мы настоятельно призываем наше правительство занять твердую позицию по этому вопросу и использовать все возможные средства, чтобы требовать немедленного освобождения Олега Сенцова и других украинских политических заключенных в России", – говорится в тексте документа.

Поддержать петицию имеют право не только граждане Соединенных Штатов Америки, а каждый желающий, из любой страны мира. Сейчас к обращению присоединились только 32 тыс. подписантов.

Напомним, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен состоянием здоровья Олега Сенцова, который уже 108 дней продолжает голодовку. Эксперты ООН заявили, что жизнь Сенцова в неминуемой опасности и призвали российские власти освободить его.

Ранее стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса номинирует Сенцова на соискание Нобелевской премии мира.

Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.

Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.