На штрафы согласились, тюрьмы – испугались: Рада поддержала наказание для "кнопкодавов"

Народные депутаты побоялись поддержать еще один законопроект, который грозил арестом

Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №2148 о штрафах для "кнопкодавов". Соответствующий документ поддержали 287 народных депутатов.

В пояснительной записке отмечается, что в соответствии с ч.1 ст.152 Конституции Украины нарушение в принятии законов (к которому относится и не персональное голосование) является основанием для признания их неконституционными. По мнению автора документа, это несет риски признания законов, принятых с нарушением соответствующей процедуры, неконституционными, что, в свою очередь, может иметь значительные негативные последствия для государства.

Так, законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за совершение народным депутатом "кнопкодавства". Такое деяние будет наказываться штрафом от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. грн).

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В соответствии со статьей 216 Уголовно-процессуального кодекса Украины досудебное расследование таких уголовных правонарушений будут осуществлять следователи органов Государственного бюро расследований.

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В то же время Рада не поддержала альтернативный законопроект №1127, которым предлагалось внести изменения в Криминальный кодекс. Документом предлагалос наказаывать депутатов за "кнопкодавство" штрафом в тысячу необлагаемых минимумов доходов граждан, а при повторном подобном нарушении – арестом на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок".

Как сообщали новости "Сегодня", 3 сентября Рада направила в Конституционный суд законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и "кнопкодавство". Президент Украины своим законопроектом предлагает дополнить перечень случаев досрочного прекращения полномочий народного депутата.

Напомним, в парламенте за первые две недели работы нового созыва засекли трех депутатов за неперсональным голосованием. Позже два депутата от "Слуги народа" отказались от зарплаты за "кнопкодавство".

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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