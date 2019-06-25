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На телеканале "Украина" стартует новый проект "Оппозиция"

25 июня, 21:29

Лидеры политсил представляют программы и первые пятерки своих команд

Фото: телеканал "Украина"

28 июня в 22:00 на телеканале "Украина" состоится премьера политического ток-шоу "Оппозиция", ведущим которого станет известный журналист Тигран Мартиросян.

Каждый выпуск гостями студии нового проекта будут представители партий, идущих на парламентские выборы. Лидеры политических сил презентуют свои предвыборные программы и представят первые пятерки своих команд, которые присоединятся к дискуссиям по острым общественно важным темам и ответят на актуальные вопросы, которые волнуют украинцев.

"До внеочередных выборов в парламент остается меньше месяца и за этот короткий промежуток времени страна должна узнать, как можно больше о тех, кто соревнуется за попадание в следующую Верховную Раду. "Оппозиция" – политическое ток-шоу, где мы – избиратели, будем в оппозиции к политикам, как находящимся во власти, так и претендующим на неё. Мы будем настроены критически, спрашивая о политических программах, партийных списках и предвыборных обещаниях. Встречаемся каждую пятницу, в 22:00, в эфире телеканала "Украина" – прокомментировал ведущий нового ток-шоу Тигран Мартиросян.

Смотрите премьеру политического ток-шоу "Оппозиция" на телеканале "Украина" в пятницу, 28 июня, в 22:00 .

Напомним, канал "Украина" – лидер зрительских симпатий мая и остается таковым в течение пяти месяцев 2019 года.

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Тег выборы, Главная тема, телеканал Украина, трк украина , ток-шоу Оппозиция

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