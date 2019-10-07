На Варшавском форуме вспомнили о влиянии на ситуацию в Украине группы "Приват"

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На Варшавском форуме по безопасности вспомнили и о влиянии на ситуацию в Украине отдельных финансово-промышленных групп, в частности группы "Приват". Бывшая руководительница парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко акцентировала внимание на росте роли миллиардера Игоря Коломойского, которого обвиняют в присвоении пяти с половиной миллиардов долларов ПриватБанка до того, как он стал государственным. Гопко заявила, что олигарх использовал монопольные позиции в различных секторах экономики – в частности в добыче нефти и газа, чтобы получить финансовую выгоду за счет украинцев. Сейчас Игорь Коломойский в судах пытается получить от государства компенсацию за ПриватБанк. Из-за ситуации с ПриватБанком на прошлой неделе подал в отставку Александр Данилюк – секретарь СНБО.

"Это очень опасное решение, которое посылает сигнал и это также будет влиять на наше взаимодействие с МВФ. Я не знаю о каких компромиссах может идти речь – если о выплате каких-либо компенсаций, то это называется не компромисс, а сдача интересов", – заявил он.

Он уточнил, что за несколько недель произошли события, которые стали для него "негативным сигналом": обыски в ПриватБанке, поджог машины и дома Валерии Гонтаревой и "определенный прогресс в судах".

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