На Всеукраинском съезде избрали одну из трех судей КСУ

/ Фото: Тимофеев Игорь

Судьей Конституционного суда Украины во вторник, 29 октября, избрали Галину Юровскую, еще двух судей будут избирать в среду путем повторного голосования.

Соответствующее решение принято по результатам голосования делегатов XVII внеочередного съезда судей Украины, сообщает Укринформ.

По результатам голосования необходимое количество голосов получила Галина Юровская, чью кандидатуру поддержали 145 делегатов.

"Уважаемые коллеги, я объявляю, что назначенной на должность судьи Конституционного суда Украины XVII внеочередным съездом судей Украины является Юровская Галина Валентиновна", - заявил председательствующий на съезде Богдан Монич.

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Поскольку съезд должен избрать трех судей, а остальные кандидаты не набрали необходимого количества голосов, то еще четырех судей съезд решил внести в бюллетени для повторного голосования, которое состоится в среду, 30 октября.

Таким образом, в бюллетень для повторного голосования внесли Александра Коровайко, за которого проголосовали сегодня 106 делегатов, Петра Филюка – 98 голосов, Оксану Грищук – 76 голосов и Александра Прокопенко – 61 голос.

Монич отметил, что в среду съезд продолжит работу с 9:30.

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Как сообщалось, в Киеве проходит XVII внеочередной съезд судей Украины, который будет продолжаться 29-30 октября 2019 года.

В повестке дня съезда вопрос об избрании трех судей Конституционного Суда Украины, двух членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также – заслушивание информации органов судейского самоуправления об их деятельности.

В начале августа Совет судей Украины установил соответствие 33 кандидатов на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Впоследствии ССУ по результатам собеседований рекомендовал XVII внеочередному съезду судей Украины 16 кандидатов на должности судей Конституционного суда Украины, а именно: Константина Бабенко – судью Киевского апелляционного административного суда, Вадима Беляневича – адвоката, Ростислава Герцика – судью Донецкого апелляционного суда, Оксану Грищук – профессора кафедры теории и философии права Львовского национального университета им. Ивана Франко, Наталью Денисенко – главного консультанта научно-аналитического отдела КСУ, Оксану Эпель – судью Шестого апелляционного административного суда, Елизавету Евграфову – судью ВССУ, Александра Коровайко – председателя Херсонского апелляционного суда, Николая Короткевича – судью Верховного Суда Украины, Алексея Огурцова – судью Окружного административного суда города Киева, Александра Прокопенко – судью Верховного суда, Елену Сытник – судью Верховного суда, Тагиева Садиг Рза оглы – судью Апелляционного суда Черниговской области в отставке, Петра Филюка – председателя Волынского апелляционного суда, Юрия Цвиркуна – судью Высшего административного суда Украины и Галину Юровскую – судью ВССУ в отставке.

В то же время, в ходе съезда судья Окружного административного суда Алексей Огурцов заявил о снятии своей кандидатуры для участия в конкурсе на должность судьи Конституционного суда Украины.

Ранее сообщалось, что экс-председателя Конституционного суда Станислава Шевчука восстановили в должности, которой его лишили после майского голосования в КСУ.

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