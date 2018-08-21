На встрече с Трампом Порошенко задавал один важный вопрос: Чалый сообщил подробности

Президент Украины Петр Порошенко поднимал вопрос перед американским лидером Дональдом Трампом относительно освобождения украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже голодает 100 дней. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый на пресс-конференции на тему: "Украина-США: Почему можем говорить о новом уровне партнерства".

Кроме того, этот же вопрос он задавал и Госсекретарю США Майку Помпео.

"Поддержка есть, и Соединенные Штаты постоянно ее осуществляют. Я могу вам приоткрыть немного занавес дипломатической кухни. Президент Украины прямо задавал этот вопрос в Брюсселе президенту Соединенных Штатов. Президент Украины Петр Порошенко прямо задавал этот вопрос в разговоре с руководителем внешней политики США Государственного департамента Майком Помпео. Позиция США очень четкая", – сказал Чалый.

По его словам, в ситуации с Сенцовым наступил критический момент, так как он слишком долго голодает.

Отметим, что речь идет о встрече Порошенко с Трампом в Брюсселе в рамках саммита НАТО. Американский президент отменил ряд двухсторонних встреч, но с украинским лидером встретился.

Сам президент Украины рассказал, о чем говорил с Трампом на встрече в Брюсселе. Он подтвердил, что говорил с хозяином Белого дома об освобождении заложников, об улучшении сотрудничества между странами и энергетической безопасности.