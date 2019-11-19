На встрече с Зеленским премьер Чехии сделал важное заявление по Крыму

Андрей Бабиш напомнил, что Крым - это Украина, и осудил Россию за агрессию

Владимир Зеленский и Андрей Бабиш / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Несмотря на позицию президента Чехии Милоша Земана по Крыму, чешский премьер Андрей Бабиш осудил российскую аннексию полуострова и агрессию РФ на Донбассе.

Об этом сообщила "Европейская правда".

"Я приехал с однозначным сообщением: мы поддерживаем Украину и ее народ, мы не принимаем и осуждаем российскую агрессию на востоке страны и незаконную аннексию Крыма", – сказал Бабиш после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Киеве 19 ноября.

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Он также повторил сказанное ранее на украинско-чешском бизнес-форуме, напомнив, что его страна поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины в ее международно-признанных границах.

Кроме того, Бабиш выразил большие ожидания от предстоящей встречи лидеров Нормандской четверки (Украины, России, Франции и Германии), которая должна пройти 9 декабря в Париже.

"Мы не видим другой возможности решения конфликта, кроме как восстановления суверенитета Украины мирным путем", – напомнил он.

Бабиш выразил надежду на то, что "нормандская встреча" позволит найти политическое решение конфликта на Донбассе, и обещал, что Чехия продолжит оказывать гуманитарную помощь украинцам, пострадавшим в результате военных действий.

Напомним, что в ноябре Андрей Бабиш оказался в эпицентре "крымского" скандала – оказалось, что он скрывал своего сына Андрея Бабиша-младшего на оккупированном полуострове от чешских СМИ.

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