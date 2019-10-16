На встрече с Зеленским президент Латвии сделал важное заявление по Крыму

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Латвия продолжит поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также не станет признавать незаконную аннексию Крыма.

Об этом президент страны Эгилс Левитс заявил на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Латвии.

"Мы поддерживаем Украину в попытках стабилизировать ситуацию в регионе и наладить мир в своей стране", – сказал латвийский лидер.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Латвию неизменность поддержки, которую Рига оказывает Киеву в противодействии агрессии Кремля.

"Я благодарен за вашу солидарность, неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, а также весомую практическую помощь в противостоянии российской агрессии и в вопросе возвращения аннексированного Крыма", – сказал президент.

Помимо того, он отметил, что Украина, как и Латвия и другие страны Балтии, имеет свой тяжелый опыт борьбы за свободу и независимость.

"Сегодня Украина борется за право на европейское будущее и платит за это очень страшную цену. Мы благодарны, что в этой нелегкой борьбе Латвия стоит рядом с украинцами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, что во время визита в Ригу президент подписал со своим латвийским коллегой ряд соглашений и обсудил реформы в Украине.

Как уже сообщали "Сегодня" визит Владимира Зеленского начался 16 октября. Помимо Левитса, президент Украины встретится со спикером латийского парламента Инарой Мурниеце и премьер-министром Кришьянисом Кариньшем. Президент также встретится с представителями украинской общины в Латвии.

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