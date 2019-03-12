На выборах президента зарегистрировались более 600 наблюдателей

Только за последние сутки ЦИК зарегистрировала 217 представителей международных организаций и иностранных государств

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

На выборах президента зарегистрировались более 600 наблюдателей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7f3/639/5c77f36393601.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7f3/639/5c77f36393601.jpg 2019-03-12T18:22:52+02:00 Политика Только за последние сутки ЦИК зарегистрировала 217 представителей международных организаций и иностранных государств

С начала суток Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более двух сотен официальных наблюдателей на президентских выборах, сообщили в пресс-службе ведомства 12 марта.

Таким образом, общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств перевалило за 600.

"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 29 – от Всемирного конгресса украинцев, 186 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), 1 – от Федеративной Республики Германия, 1 – от международного Республиканского Института", – заявили в ЦИК.

Таким образом, состоянием на 12 марта Комиссия зарегистрировала 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины.

Кроме того, ЦИК решила образовать 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе.

Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что в Украину не пустят наблюдателями на выборах тех граждан 13 государств, которые выступали "наблюдателями" на так называемых "выборах" в Крыму после российской оккупации.

Мы также писали, что Верховная Рада приняла закон №9524, которым запретила представителям России выступать наблюдателями на выборах в Украине. Решение уже вступило в силу.

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Источник: Интерфакс-Украина Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.