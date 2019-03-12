На выборах президента зарегистрировались более 600 наблюдателей
Только за последние сутки ЦИК зарегистрировала 217 представителей международных организаций и иностранных государств
С начала суток Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более двух сотен официальных наблюдателей на президентских выборах, сообщили в пресс-службе ведомства 12 марта.
Таким образом, общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств перевалило за 600.
"Рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 217 официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019: 29 – от Всемирного конгресса украинцев, 186 – от Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ЕNЕМО), 1 – от Федеративной Республики Германия, 1 – от международного Республиканского Института", – заявили в ЦИК.
Таким образом, состоянием на 12 марта Комиссия зарегистрировала 635 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах президента Украины.
Кроме того, ЦИК решила образовать 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе.
Напомним, ранее в ЦИК сообщили, что в Украину не пустят наблюдателями на выборах тех граждан 13 государств, которые выступали "наблюдателями" на так называемых "выборах" в Крыму после российской оккупации.
Мы также писали, что Верховная Рада приняла закон №9524, которым запретила представителям России выступать наблюдателями на выборах в Украине. Решение уже вступило в силу.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На выборах президента зарегистрировались более 600 наблюдателей". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Теперь их 39: ЦИК утвердила окончательный список кандидатов в президенты
Кандидаты снимаются в пользу других политиков. Эксперты: это задел под парламентские выборы
Подкуп избирателей и шантаж: Луценко сообщил о раскрытии преступной схемы
По словам генпрокурора, к незаконным действиям причастен народный депутат от "Батькивщины"
В Украине утвердили форму и текст бюллетеня на выборы президента
Фамилии и имена кандидатов будут размещены в алфавитном порядке
Украина выбирает президента: кандидаты продолжают раздавать обещания
Украинцам обещают кредиты для запуска бизнеса под три процента годовых и уменьшение числа нардепов