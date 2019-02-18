На выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа – Аваков
Министр рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса
Выборы президента Украины вступили в активную фазу, а соответственно начались нарушения или попытки подкупа избирателей. А тем временем некоторые кандидаты в президенты даже попросили охрану. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.
По словам силовиков, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 1004, подкупом избирателей – 106, повреждением имущества – 27 и хулиганством – 17.
"Всего по указанным фактам начато 61 уголовное производство.12 лицам сообщено о подозрении в пяти уголовных производствах. За прошедшие сутки в органы полиции поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", – заявил Аваков.
Министр заверил, что полиция готова пресечь попутку масштабного подкупа на выборах.
"Особые риски имеем по скупке голосов избирателей. Поступает информация о попытках развертывания систем масштабного подкупа. Мы внимательно за этим наблюдаем и, если это перейдет в фазу совершения преступления, то Нацполиция мгновенно отреагирует, и надеемся на поддержку наших коллег", – сказал он.
Аваков добавил, что на сегодняшний день восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.
Как ранее уже рассказывал глава МВД, на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских. Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.
В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сегодня раскрыл "религиозные" планы России по вмешательству в выборы. По его словам, российские спецслужбы попытаются разыграть "религиозную карту" для дестабилизации ситуации в стране.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа – Аваков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Глава ОБСЕ прокомментировал недопуск в Украину наблюдателей из РФ
В ОБСЕ рассчитывают на "конструктивное сотрудничество" Киева с организацией
Порошенко: Мы – не Россия, кто победит на выборах – не знает никто
По словам президента, это является залогом и символом демократии