На выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа – Аваков

Министр рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса

Арсен Аваков. Фото: МВД.

На выборах уже пытаются провернуть схемы масштабного подкупа – Аваков //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/a8d/948/5c6a8d9481bd9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/a8d/948/5c6a8d9481bd9.jpg 2019-02-18T12:52:40+02:00 Политика Министр рассказал о десятках открытых уголовных производствах по нарушениям избирательного процесса

Выборы президента Украины вступили в активную фазу, а соответственно начались нарушения или попытки подкупа избирателей. А тем временем некоторые кандидаты в президенты даже попросили охрану. Об этом рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам силовиков, всего с начала избирательного процесса территориальными органами Национальной полиции зарегистрировано 1477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. В основном указанные факты связаны с незаконной агитацией – 1004, подкупом избирателей – 106, повреждением имущества – 27 и хулиганством – 17.

"Всего по указанным фактам начато 61 уголовное производство.12 лицам сообщено о подозрении в пяти уголовных производствах. За прошедшие сутки в органы полиции поступило 35 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом", – заявил Аваков.

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Министр заверил, что полиция готова пресечь попутку масштабного подкупа на выборах.

"Особые риски имеем по скупке голосов избирателей. Поступает информация о попытках развертывания систем масштабного подкупа. Мы внимательно за этим наблюдаем и, если это перейдет в фазу совершения преступления, то Нацполиция мгновенно отреагирует, и надеемся на поддержку наших коллег", – сказал он.

Аваков добавил, что на сегодняшний день восемь кандидатов в президенты обратились с просьбой о предоставлении им охраны.

Как ранее уже рассказывал глава МВД, на выборах в день голосования будут задействованы 130 тысяч полицейских. Министр предупредил возможных провокаторов и людей в масках, что беспредел на избирательных участках будет жестко пресекаться.

В свою очередь глава СБУ Василий Грицак сегодня раскрыл "религиозные" планы России по вмешательству в выборы. По его словам, российские спецслужбы попытаются разыграть "религиозную карту" для дестабилизации ситуации в стране.

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