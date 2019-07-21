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На выборах в Раду на 12.00 явка составила почти 14% – ЦИК по данным с пяти округов

21 июля, 12:39

В Волынской области явка составляет 12,8%, в Донецкой – 17,12%, во Львовской – 11,4%, в Одесской – 13,88%

Фото: AFP

Явка избирателей на внеочередных выборах в Верховную Раду по состоянию на 12.00 воскресенья составила 13,61% по данным пяти избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно информации, уже поступили данные об активности избирателей из 5 округов. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

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В Волынской области явка составляет 12,8%, в Донецкой – 17,12%, во Львовской – 11,4%, в Одесской – 13,88%.

О том , как в Украине сегодня, 21 июля, проходят выборы в Раду, читайте в материалах  "Сегодня".

Как сообщали новости "Сегодня", на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы. За места в многомандатном округе поборются еще 2747 претендентов от 22 политических партий различного спектра. Читайте подробней о всех округах и кандидатах по мажоритарке.

По размеру избирательный бюллетень будет как два листа писчей бумаги А4 (20х60 см), серо-голубого цвета со стилизованным изображением Верховной Рады. Своим правом временно изменить место голосования воспользовались 280 922 украинца из 34 миллионов зарегистрированных избирателей.


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Тег выборы, ЦИК, явка

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Источник:

Интерфакс-Украина

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