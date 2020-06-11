На выборах в Украине разрешили голосовать людям без прописки

В стране насчитывают до миллиона избирателей, у которых нет прописки

Люди без зарегистрированного места жительства смогут принимать участие в голосовании на выборах в Украине.

Соответствующее решение на своем заседании приняла Центральная избирательная комиссия.

В документе указано, что для доступа к голосованию избирателю достаточно лишь указать фактическое место жительства.

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В ЦИК отметили, что в Украине таких граждан – более миллиона, среди них – внутренне перемещенные лица, трудовые мигранты, бездомные, граждане, которым исполнилось 18 лет, а значит они получили право голоса, но по определенным причинам не имели возможности прописаться.

Как известно, на 25 октября в Украине запланировано проведение местных выборов.

Стоит добавить, что, если не возникнет никаких непредвиденных осложнений, официально избирательная кампания стартует в августе, однако неофициально уже сегодня самые дальновидные кандидаты и их штабы начали осваивать нетронутое электоральное поле.

Сколько и как можно будет заработать на нынешних выборах, ранее разбирался сайт "Сегодня" с помощью наших экспертов.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что голосование на местных выборах пройдет по новым правилам. Подробности – в сюжете:

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