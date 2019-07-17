На выборах в Украине зафиксировали почти сотню двойников

На одном округе с рейтинговыми кандидатами баллотируются малоизвестные претенденты с такими же именами и фамилиями

В разгар выборов в парламент 2019 уже зафиксировано множество нарушений. В гражданской сети "ОПОРА" рассказали, что партии зачастую не соблюдали правила ведения предвыборной агитации: размещали так называемую "джинсу" и информацию без выходных данных.

Среди нарушений мажоритарщиков в основном – черный пиар. Как политсилы, так и кандидаты мажоритарных округов не брезговали подкупом избирателей. При этом раздавали преимущественно не деньги, а подарки, продуктовые наборы, предоставляли бесплатные услуги.

Большой проблемой этих выборов стали двойники, когда на одном округе с известным кандидатом или рейтинговой партией баллотируются малоизвестные претенденты с такими же именами, фамилиями или названиями политсил. Гражданская сеть "Опора" подсчитала, что двойников на выборах в Украине 89.

"Сейчас зафиксировано уже более 3 тысяч сообщений о нарушениях, касающихся избирательного законодательства, Нацполицией открыто более 300 уголовных производств. Очевидно, что и до дня голосования, и в день выборов эта цифра будет обновляться постоянно", – заявила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

А пока до политической тишины перед днем голосования остается два дня, кандидаты в Раду выступили с ключевыми заявлениями. Так, например, лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует отменить плату за переоформление паев, провести инвентаризацию земель и раздать свободные участки жителям села. Кандидат в народные депутаты Украины Игорь Смешко говорил об усилении обороноспособности Украины.

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