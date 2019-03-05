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На выборы президента Украины закупили 60 миллионов бюллетеней

Сегодня, 15:22

Центризбирком заранее предусмотрел, что выборы могут пройти в два тура и подсчитал количество избирателей

Фото: Сегодня
На выборы президента Украины закупили 60 миллионов бюллетеней //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e77/e21/5c7e77e21d768.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e77/e21/5c7e77e21d768.jpg Политика Центризбирком заранее предусмотрел, что выборы могут пройти в два тура и подсчитал количество избирателей

Центральная избирательная комиссия закупила 60 миллионов бюллетеней для голосования в двух турах на президентских выборах – по 30 миллионов на каждый тур. Об этом сообщили в ЦИК.

"Впервые в истории выборов в Украине во время организации подготовки и проведения выборов президента закупка товаров, работ и услуг осуществляется в соответствии с требованиями закона "О публичных закупках", – говорится в сообщении.

В ЦИК рассказали, что ожидаемое количество заявленных бюллетеней формировалась по состоянию на 25 июля 2018 года в соответствии с поданной информацией от Государственного реестра избирателей о прогнозируемых данных по избирателям на дату выборов. Также учитывалось, что количество изготовленных бюллетеней должно на 0,5% превышать количество избирателей, включенных в список избирателей на избирательном участке.

По условиям тендера предусматривают печать 30 028 913 бюллетеней (ожидаемое количество избирателей) + 150 145 (0,5%-ный резерв) + 742 (кратность, связанная с техническими нюансами печати на полиграфкомбинате). Такое же количество закупили и для голосования во втором туре президентских выборов.

Как уже сообщалось, ЦИК снова увеличила расходы на выборы президента Украины. Теперь стоимость президентских выборов составляет 282 млн 53 тыс. 202 грн. Дополнительные средства будут выделены из резервных средств Центризбиркома.

Отметим, что до дня выборов осталось меньше месяца и у многих украинцев могут возникнуть вопросы относительно участия в голосовании. Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

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Тег выборы, ЦИК, бюллетени, выборы президента-2019

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