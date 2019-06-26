На выборы в Раду баллотируются почти шесть тысяч кандидатов в депутаты
Получить депутатский мандат изъявили желание несколько тысяч человек, рассказала Слипачук
Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Таким образом, на досрочных выборах в Верховную Раду будут баллотироваться 5 845 претендентов на депутатский мандат. Об этом сообщила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук.
В целом документы для регистрации своих избирательных списков подали 24 партии на общегосударственном многомандатном избирательном округе, а зарегистрировала ЦИК списки 21 партии.
По ее словам, ЦИК уже отработала почти все документы.
"Мы закончили регистрацию кандидатов. И эти цифры почти на 99% соответствуют тому, что будет во всех отчетах и статистических данных. Хотя есть процент, который, может, будет изменен", – отметила Слипачук.
При этом 2 972 человека были включены в избирательные списки политических партий, среди них – 2 674 зарегистрированных и 298 не были зарегистрированы.
Кроме того, 3 367 человек подали заявления для регистрации кандидатами-мажоритарщиками, из них были зарегистрированы 3 178 человек, 189 – не были зарегистрированы.
Выборы в парламент состоятся 21 июля. Как сообщали новости "Сегодня", уже стало известно, сколько заплатит Украина за выборы в Раду. Дороже всего для организаторов выборов обойдутся услуги по доставке и изготовлению пломб.
А тем временем команда "Сегодня" и американская социологическая компания Edison Research дальше отслеживают электоральные настроения украинцев. Согласно социологическому опросу, рейтинги партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" растут, а "Голоса" падают.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " На выборы в Раду баллотируются почти шесть тысяч кандидатов в депутаты". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Климкин предлагает не пускать наблюдателей ПАСЕ на выборы в Раду
Если ПАСЕ подтвердит полномочия россиян в Ассамблее, то ее представителям нечего делать в Украине, считает министр
Суд разрешил партии Саакашвили участвовать в выборах в Раду
На заседании во вторник суд отменил соответствующее постановление ЦИК от 23 июня