На выборы в Раду баллотируются почти шесть тысяч кандидатов в депутаты

Получить депутатский мандат изъявили желание несколько тысяч человек, рассказала Слипачук

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Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты. Таким образом, на досрочных выборах в Верховную Раду будут баллотироваться 5 845 претендентов на депутатский мандат. Об этом сообщила на брифинге глава ЦИК Татьяна Слипачук.

В целом документы для регистрации своих избирательных списков подали 24 партии на общегосударственном многомандатном избирательном округе, а зарегистрировала ЦИК списки 21 партии.

По ее словам, ЦИК уже отработала почти все документы.

"Мы закончили регистрацию кандидатов. И эти цифры почти на 99% соответствуют тому, что будет во всех отчетах и ​​статистических данных. Хотя есть процент, который, может, будет изменен", – отметила Слипачук.

При этом 2 972 ​​человека были включены в избирательные списки политических партий, среди них – 2 674 зарегистрированных и 298 не были зарегистрированы.

Кроме того, 3 367 человек подали заявления для регистрации кандидатами-мажоритарщиками, из них были зарегистрированы 3 178 человек, 189 – не были зарегистрированы.

Выборы в парламент состоятся 21 июля. Как сообщали новости "Сегодня", уже стало известно, сколько заплатит Украина за выборы в Раду. Дороже всего для организаторов выборов обойдутся услуги по доставке и изготовлению пломб.

А тем временем команда "Сегодня" и американская социологическая компания Edison Research дальше отслеживают электоральные настроения украинцев. Согласно социологическому опросу, рейтинги партий "Слуга народа" и "Европейская солидарность" растут, а "Голоса" падают.

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