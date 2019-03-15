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На выборы в Украину ОБСЕ включила в списки 24 наблюдателей от России

Сегодня, 16:11

Международная организация направила предложенных кандидатур в Центральную избирательную комиссию

Фото: Сегодня
На выборы в Украину ОБСЕ включила в списки 24 наблюдателей от России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bb2/6b6/5c8bb26b654bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bb2/6b6/5c8bb26b654bb.jpg Политика Международная организация направила предложенных кандидатур в Центральную избирательную комиссию

Несмотря на принятый в Украине закон о запрете участия российским наблюдателям в выборах, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ все равно включило россиян в списки по наблюдению за президентской кампанией. Об этом сообщил пресс-секретарь Бюро Томас Раймер.

Стоит отметить, что организация лишь внесла предложение кандидатур и не факт, что их допустят в Украину.

"БДИПЧ только что направило в Центральную избирательную комиссию Украины список имен, предложенных государствами ОБСЕ для участия в качестве краткосрочных наблюдателей в миссии БДИПЧ по наблюдению за президентскими выборами на Украине. В список включены имена 24 человек, предложенных Российской Федерацией в качестве наблюдателей", – сказал Раймер.

Как сообщалось, в Министерстве иностранных дел РФ сначала заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В ведомстве аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей. Однако спустя несколько дней Россия изменила решение по наблюдению за выборами в Украине.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

А тем временем ЦИК Украины зарегистрировал по наблюдению за выборами 699 иностранных наблюдателей.

Смотрите также в сюжете "Сегодня" предупреждения политологов о рисках дестабилизации во время избирательной кампании.

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Тег Россия, выборы, обсе, ЦИК, наблюдатели, выборы президента-2019

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Источник:

ТАСС

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