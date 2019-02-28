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На выход из БПП подал заявление еще один народный депутат

Сегодня, 13:44

За сегодняшний день подано главе фракции уже три заявления о выходе из политической силы

Сергей Лещенко
Сергей Лещенко. Фото: Facebook
На выход из БПП подал заявление еще один народный депутат //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7c9/5f6/5c77c95f6ce64.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7c9/5f6/5c77c95f6ce64.jpg Политика За сегодняшний день подано главе фракции уже три заявления о выходе из политической силы

Народный депутат Сергей Лещенко заявил о выходе из фракции "Блока Петра Порошенко". Он подал соответствующее заявление и опубликовал его на своей странице в Facebook.

Он обратился с заявлением к лидеру фракции Артуру Герасимову.

"Прошу исключить меня из состава фракций партии "Блока Петра Порошенко", – написал он.

Как мы уже сообщали, сегодня уже подали заявления на выход из БПП Залищук и Найем. Так, нардеп Мустафа Найем высказал недовольство политической силой и, судя с его слов, он уже давно разочаровался в БПП.

А вот Светлана Залищук возмущена скандалом о хищениях в оборонной сфере, причастность к которому приписывают представителям политической силы. "Дальше не вижу возможности и смысла иметь какой-либо привязки к этой аббревиатуре (БПП). Хищение на солдатах – это за гранью человечности".

Напомним, в начале февраля из фракции БПП вышли два нардепа. Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вошли во фракцию в марте 2016 года, однако спустя два года вышли из нее. Они разочаровались в работе данной политической силы.

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Тег заявление, Лещенко, нардеп, БПП

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