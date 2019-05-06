Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,48
29,54
УКР
Главная Больше  Новости политики

На высокопоставленного чиновника штаба Воздушных сил завели дело за хранение секретных данных

6 мая, 22:54

В настоящее время проводятся следственные действия

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: СБУ

Военной контрразведкой СБУ разоблачен один из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в незаконном хранении информации с ограниченным доступом.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Информация в СМИ относительно открытого уголовного производства в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил ВС Украины соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько недель тому назад военной контрразведкой СБУ выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.

В настоящее время проводятся следственные действия.

О должности офицера и его имя в Командовании Воздушных сил ВСУ не сообщают.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Александра Астахова, у которого якобы изъяли секретные документы.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли подготовку теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Как сообщили в пресс-центре СБУ, диверсию готовили российские спецслужбы.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег СБУ, дело, ВВС, чиновик, вербовка, секретные материалы

Вы сейчас просматриваете новость " На высокопоставленного чиновника штаба Воздушных сил завели дело за хранение секретных данных". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

СБУ предотвратила теракт на арсенале ВСУ, который готовили спецслужбы РФ: опубликовано видео

Сегодня, 19:26

Контрразведчики не допустили диверсии на складе стратегических боеприпасов

СБУ разоблачила спецслужбы России на вербовке украинцев

29 марта, 17:31

Сотрудники ФСБ пытали и угрожали бывшему милиционеру, чтобы он выполнял их указания

Вербуют всеми возможными способами: в СБУ предупредили украинцев при поездках в РФ

7 марта, 13:14

Приезжающих на территорию России украинцев могут попытаться завербовать российские спецслужбы

Секреты работы украинских спецслужб: шпионские страсти и "медовые ловушки"

19 февраля, 16:48

Многократно проверенные методы вербовки "через постель" живут и побеждают, но спецслужбы неохотно посвящают в детали

Обманом заманивают жителей ОРДЛО в войска: разведка сообщила о хитрости боевиков

12 февраля, 05:15

Оккупанты пытаются создать положительный имидж для представителей "русского мира", а люди не хотят за них воевать

Спецслужбы России пытались завербовать двоих украинских военных

29 января, 15:34

Российские "спецы" угрожали украинским офицерам и членам их семьей, отметили в СБ Украины

Альбину Джанабаеву поздравляют с прибавлением в семье

Алла Пугачева: «Я теряю дар речи, когда смотрю на нее»

"Я готова". Завораживающее фото жены Ковальчука в купальнике

Китайцы вовсю скупают б/у устройства

Сроки посадки огурцов на рассаду, в теплицу и в открытый грунт

Как Бузова опозорилась перед звездной элитой и миллионами фанов

Коломойский считает конфликт на Донбассе "гражданским"

Нганну на 28-й секунде нокаутировал Веласкеса

Треть украинцев не хотят зарабатывать на своих деньгах

Посмотрите на фотографию Луны, сделанную израильским зондом

Копеечные цены на все умные браслеты. Берите в рассрочку

Голубика дома? Выращенная на окне. Легко. Читай, как это сделать

Почему вокруг инаугурации развернулось столько споров: все о визите Зеленского в ВР

Сегодня, 07:55

Новый президент настаивает на 19 мая, а в ВР хотят провести церемонию 28-го

Загранпаспорта дорожают: где и за сколько их можно оформить

Вчера, 07:25

Стоимость оформления внутренних паспортов и загранпаспортов с июля 2019 г. вырастет почти в два раза

Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Вчера, 07:00

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Новые правила вывоза мусора: у украинцев появится возможность экономить

4 мая, 07:52

Сортировать отходы – теперь обязанность каждого, это отмечено в законе

Порошенко высказался пропагандистам РФ в ООН

Дома у звезды: Регина Тодоренко впервые показала свою квартиру

Ученые просветили рентгеном шифровальную машину «Энигма»