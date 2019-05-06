На высокопоставленного чиновника штаба Воздушных сил завели дело за хранение секретных данных

В настоящее время проводятся следственные действия

Иллюстрация. Фото: СБУ

Военной контрразведкой СБУ разоблачен один из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в незаконном хранении информации с ограниченным доступом.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Информация в СМИ относительно открытого уголовного производства в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил ВС Украины соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что несколько недель тому назад военной контрразведкой СБУ выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.

В настоящее время проводятся следственные действия.

О должности офицера и его имя в Командовании Воздушных сил ВСУ не сообщают.

Как сообщали ранее некоторые СМИ, правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Александра Астахова, у которого якобы изъяли секретные документы.

Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли подготовку теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Как сообщили в пресс-центре СБУ, диверсию готовили российские спецслужбы.

Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".

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