На высокопоставленного чиновника штаба Воздушных сил завели дело за хранение секретных данных
В настоящее время проводятся следственные действия
Военной контрразведкой СБУ разоблачен один из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в незаконном хранении информации с ограниченным доступом.
Об этом сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"Информация в СМИ относительно открытого уголовного производства в отношении одного из высокопоставленных чиновников штаба Командования Воздушных сил ВС Украины соответствует действительности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что несколько недель тому назад военной контрразведкой СБУ выявлен факт несанкционированного хранения офицером информации с ограниченным доступом в его служебном кабинете и по месту жительства.
В настоящее время проводятся следственные действия.
О должности офицера и его имя в Командовании Воздушных сил ВСУ не сообщают.
Как сообщали ранее некоторые СМИ, правоохранители открыли уголовное производство в отношении первого заместителя начальника штаба Командования Воздушных сил ВСУ Александра Астахова, у которого якобы изъяли секретные документы.
Ранее стало известно, что сотрудники Службы безопасности Украины пресекли подготовку теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Как сообщили в пресс-центре СБУ, диверсию готовили российские спецслужбы.
Также в СБУ ранее рассказывали подробности о вербовке украинцев в России. Двоих харьковчан, которые по личным делам отправились в Россию, задержали сотрудники дорожно-патрульной службы и передали представителям Федеральной службы безопасности РФ. А дальше с ними началась "работа".
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